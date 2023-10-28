В Госслужбе занятости рассказали о росте числа вакансий на рынке: какие сферы нуждаются в работниках больше всего

В Государственной службе занятости отмечают, что начиная с весны этого года на рынке труда Украины происходит постепенный рост количества вакансий. Как отмечается в сообщении ведомства, это наблюдается как на сайтах по поиску работы, так и в самой службе занятости.

В частности, в сентябре в ее базе данных насчитывалось 103 тысячи вакансий (в июле – 83 тысячи). Рост спроса работодателей на работников в ГСЗ видят следствием постепенного восстановления экономической активности.

В региональном разрезе наибольшее количество вакансий зарегистрировано в службе занятости Киева (11 тысяч), Львовской области (также 11 тысяч), Днепропетровской (5 тысяч), Киевской и Одесской (по 4 тысячи) областей.

В среднем по Украине сегодня на одно свободное рабочее место претендует два соискателя (на эту же дату в прошлом году – девять человек). Во Львовской области и Киеве количество вакансий существенно превышает численность лиц, которые ищут работу при содействии службы занятости. Самый большой дефицит кадров наблюдается в перерабатывающей промышленности и строительстве.

Кого ищут работодатели

В целом наибольший спрос на украинском рынке труда, как и до войны, сохраняется на представителей рабочих профессий и сферы торговли. По видам экономической деятельности больше всего вакансий насчитывалось на предприятиях перерабатывающей промышленности (20%); в оптовой и розничной торговле (16%); в сфере образования (10%); на транспорте и почте (10%); в сфере здравоохранения и оказания социальной помощи (8%).

В профессиональном разрезе больше всего вакансий работодателями было подано для трудоустройства:

- квалифицированных рабочих с инструментом (21%): швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, слесарь по ремонту колесного транспорта, пекарь, столяр, маляр;

- рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (18%): водитель, оператор/машинист котельной, токарь, тракторист, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, машинист экскаватора, водитель погрузчика, фрезеровщик, оператор станков, машинист крана;

- работников сферы торговли и услуг (15%): продавец продовольственных и непродовольственных товаров, продавец-консультант, повар, охранник, официант, бармен, бариста, младшая медицинская сестра, социальный работник, парикмахер;

- профессионалов (14%): учитель, воспитатель, фармацевт, врач общей практики; семейный врач, инженер, практический психолог.

При этом, как указывают в ГСЗ, с ростом количества вакансий постепенно обостряется дефицит кадров по отдельным профессиям. Там прогнозируют, что, учитывая значительные объемы миграции населения за границу, рынок труда уже в ближайшее время столкнется с дефицитом рабочей силы.

Напомним также, что, согласно результатам исследования Европейской Бизнес Ассоциации, в 2024 году не собираются сокращать персонал 80% бизнесов, а планируют открывать новые вакансии 65%.

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