В каждой стране и городах строят здания, помещения, дома и другие сооружения. Поэтому на рынке труда есть большая потребность в специалистах-строителях, инженерах, кровельщиках, электромонтажниках, малярах, плиточниках и других работниках, занимающихся строительством.

Строитель – специалист с техническим складом ума, который занимается возведением, ремонтом и обслуживанием зданий, сооружений и инфраструктуры, используя различные строительные материалы, технику и технологии.

Что делает строитель

Кроме вышеуказанных функций строитель также занимается планированием стройплощадки, расчетами, чертежами, закупкой материалов, управлением рабочими, контролем качества работ, соблюдением безопасности и сроков строительства. Кроме того, строитель может участвовать в проектировании и консультировании клиентов.

Работа строителя очень востребована во всем мире, а в условиях войны в Украине и будущего восстановления работа строителя будет иметь большой спрос. Поэтому, вероятно, услуги этих специалистов вырастут в цене, что позволит им еще больше зарабатывать. Следует учесть, что спрос на строителей весной и летом гораздо выше, чем в холодное время года.

Какая зарплата у строителя

Зачастую строителям платят после выполнения работы, но все зависит от договоренности с заказчиком.

Средняя зарплата строителя в Украине составляет 24 000 грн/мес. В целом, в зависимости от опыта, строители могут зарабатывать больше.

Плюсы и минусы в работе строителя

Плюсы Минусы "Быстрые" деньги. Строители могут получать зарплату каждый день, поэтому это можно считать "быстрыми" деньгами. Также можно взять в работу маленький проект, за который вы тоже быстро получите зарплату. Тяжелая работа с рисками травмирования. Можно открыть предприятие и работать на себя. Иногда есть недобродетели, которые вовремя не выплачивают заработную плату. Стабильный спрос на рынке обеспечивает постоянный заработок. Придется работать в любую погоду и время года.

Как стать строителем

Чтобы овладеть той или иной строительной специальностью, иногда достаточно учиться ремеслу на строительной площадке у опытных мастеров. Но для более высокооплачиваемой работы лучше получить среднее специальное образование. А наличие высшего образования станет преимуществом для желающих получать карьерный рост.

Для качественного выполнения строительных работ специалистам в этой сфере необходимо знать специфику применения и использования профессиональных инструментов и технологий с соблюдением правил безопасности.

Сейчас на рынке труда есть большое количество универсальных специалистов, которые могут выполнять несколько видов робот. Таким строителям будут платить более высокую заработную плату.

Где учиться на строителя

Найти учебные заведения, которые проводят подготовку специалистов по специальности "Строительство и гражданская инженерия" можно на сайте "Вступ.ОСВІТА.UA" по ссылке.

Также можно обратиться в Государственный центр занятости в своем городе и получить сертификат по специальности.

Какие навыки нужны для работы строителем

Строитель должен иметь следующие навыки:

Технические навыки . Владение инструментами, техникой и технологиями строительства, а также умение читать чертежи и понимать техническую документацию.

Владение инструментами, техникой и технологиями строительства, а также умение читать чертежи и понимать техническую документацию. Безопасность. Понимание и соблюдение правил безопасности на строительстве, забота о собственной безопасности и безопасности окружающих.

Понимание и соблюдение правил безопасности на строительстве, забота о собственной безопасности и безопасности окружающих. Управление проектом. Организация рабочих процессов, управление бригадой и делегирование задач, планирование и соблюдение сроков.

Организация рабочих процессов, управление бригадой и делегирование задач, планирование и соблюдение сроков. Коммуникативные навыки. Умение эффективно общаться с заказчиками, командой, поставщиками и другими участниками проекта.