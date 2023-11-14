Попит на послуги автомеханіка є завжди, тому ці фахівці завжди мають роботу та гідну зарплату. Але не завжди робота автомеханіка є легкою, тому пропонуємо розглянути всі плюси і мінуси цієї спеціальності.
- Що робить автомеханік
- Яка зарплата у автомеханіка
- Плюси та мінуси в роботі автомеханіком
- Як стати автомеханіком
Автомеханік — це фахівець з ремонту та обслуговування автомобільного транспорту. Таких фахівців ще називають автослюсарями.
Що робить автомеханік
Автомеханік, використовуючи різне устаткування, з’ясовує, де і які несправності в роботі автомобіля. Після диагностики автомеханік проводить ремонт авто. Автомеханік повинен вміти лагодити, розбирати і збирати різні механізми в авто. Також автомеханіки роблять заміну технічних рідин, фільтрів, а ще підбирають і замовляють деталі, щоб в майбутньому замінити ними ті, що вийшли з ладу.
Бувають такі спеціалізації автомеханіків:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- механік-діагност, який встановлює природу і причину несправності;
- моторист - спеціалізується на двигунах;
- автоелектрик, що займається автомобільним електроустаткуванням;
- автожерстянщик, який усуває пошкодження на кузові машини;
- автомаляр - займається фарбуванням;
- вулканізатор - фахівець з ремонту автомобільних камер та інші.
Яка зарплата у автомеханіка
Мінімальна зарплата автомеханіка складає від 20 000 грн / міс, але рівень доходу залежить від міста і сервісу, де буде працювати автомеханік. Середня зарплата складає приблизно 35 000 грн / міс, але в залежності від досвіду можна заробляти набагато більше. Зазначимо, що попит на послуги автомеханіка є постійно.
Плюси та мінуси в роботі автомеханіком
|Плюси
|Мінуси
|Великий попит на послуги фахівців.
|Велика відповідальність.
|Стабільний та гідний дохід.
|Трудове навантаження.
|Різнопланові трудові завдання.
|Травмонебезпечна робота.
|Потрібно постійно навчатись.
Як стати автомеханіком
Щоб здобути освіту автомеханіка можна пройти професійні курси або навчатись в профільних закладах предвищої та вищої освіти.
Де вчитись на автомеханіка
Здобути освіту автомеханіка можна в профільних закладах професійно- технічної, передвищої та вищої освіти.
Курси автомеханіка
Пропонуємо розглянути кілька навчальних закладів, де можна здобути освіту автомеханіка:
- Барський коледж транспорту та будівництва.
- AHK Ukraine: Курс "Основи мехатроніки автомобілів".
- Академія автосервісу.
Які навички потрібні для роботи автомеханіком
Щоб працювати автомеханіком потрібно володіти різноманітними навичками, як:
- Знання автомеханічних основ.
- Діагностичні навички.
- Вміння працювати з інструментами.
- Знання технологій. Сучасні автомобілі мають вбудовані комп'ютери та електроніку, тому важливо мати розуміння сучасних автомобільних технологій і систем.
- Вміння читати та розуміти схеми та технічні керівництва.
- Фізична витривалість.
- Комунікація.
- Технічна обізнанність.
- Вміння вирішувати проблеми.
Це загальний перелік навичок, які потрібні для роботи автомеханіком. Вимоги можуть варіюватися в залежності від конкретної спеціалізації та типу автосервісу.