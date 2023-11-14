Попит на послуги автомеханіка є завжди, тому ці фахівці завжди мають роботу та гідну зарплату. Але не завжди робота автомеханіка є легкою, тому пропонуємо розглянути всі плюси і мінуси цієї спеціальності.

Автомеханік — це фахівець з ремонту та обслуговування автомобільного транспорту. Таких фахівців ще називають автослюсарями.

Що робить автомеханік

Автомеханік, використовуючи різне устаткування, з’ясовує, де і які несправності в роботі автомобіля. Після диагностики автомеханік проводить ремонт авто. Автомеханік повинен вміти лагодити, розбирати і збирати різні механізми в авто. Також автомеханіки роблять заміну технічних рідин, фільтрів, а ще підбирають і замовляють деталі, щоб в майбутньому замінити ними ті, що вийшли з ладу.

Бувають такі спеціалізації автомеханіків:

механік-діагност, який встановлює природу і причину несправності;

моторист - спеціалізується на двигунах;

автоелектрик, що займається автомобільним електроустаткуванням;

автожерстянщик, який усуває пошкодження на кузові машини;

автомаляр - займається фарбуванням;

вулканізатор - фахівець з ремонту автомобільних камер та інші.

Яка зарплата у автомеханіка

Мінімальна зарплата автомеханіка складає від 20 000 грн / міс, але рівень доходу залежить від міста і сервісу, де буде працювати автомеханік. Середня зарплата складає приблизно 35 000 грн / міс, але в залежності від досвіду можна заробляти набагато більше. Зазначимо, що попит на послуги автомеханіка є постійно.

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Плюси та мінуси в роботі автомеханіком

Плюси Мінуси Великий попит на послуги фахівців. Велика відповідальність. Стабільний та гідний дохід. Трудове навантаження. Різнопланові трудові завдання. Травмонебезпечна робота. Потрібно постійно навчатись.

Як стати автомеханіком

Щоб здобути освіту автомеханіка можна пройти професійні курси або навчатись в профільних закладах предвищої та вищої освіти.

Де вчитись на автомеханіка

Здобути освіту автомеханіка можна в профільних закладах професійно- технічної, передвищої та вищої освіти.

Курси автомеханіка

Пропонуємо розглянути кілька навчальних закладів, де можна здобути освіту автомеханіка:

Які навички потрібні для роботи автомеханіком

Щоб працювати автомеханіком потрібно володіти різноманітними навичками, як:

Знання автомеханічних основ.

Діагностичні навички.

Вміння працювати з інструментами.

Знання технологій. Сучасні автомобілі мають вбудовані комп'ютери та електроніку, тому важливо мати розуміння сучасних автомобільних технологій і систем.

Вміння читати та розуміти схеми та технічні керівництва.

Фізична витривалість.

Комунікація.

Технічна обізнанність.

Вміння вирішувати проблеми.

Це загальний перелік навичок, які потрібні для роботи автомеханіком. Вимоги можуть варіюватися в залежності від конкретної спеціалізації та типу автосервісу.