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Щотижнева добірка вакансій в Україні: які фахівці потрібні роботодавцям
Delo.ua спільно з Work.ua та OLX.Робота створили щотижневу добірку вакансій. Які фахівці потрібні - читтайте в добірці.
Покрівельники, м. Хуст
Потрібні покрівельники для заміни профнастилу, покриття парапетів і примикань (Закарпатська обл.).
Заробітна плата: 300 - 500 грн / за годину.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: не вазано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pokrvelniki-dlya-zamni-profnastilu-pokrittya-parapetv-IDTswV5.html
Піцейола, м. Київ
У мережу супермаркетів потрібен пекар піци.
Заробітна плата: 15 500 - 17 500 грн.
Графік роботи: позмінний (2/2; 3/3) або можливість індивідуального робочого дня.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/robota-pekar-ptsi-park-feofanya-IDTuT8A.html
Автомийник, м. Умань
На автомийку потрібен мийник легкових автомобілів.
Заробітна плата: 8 000 - 15 000 грн.
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/potrben-avtomiynik-IDS2mRw.html
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Слюсар - ремонтник, м. Харків
Компанія "Молочний острів, ТМ" у місті Мала Рогань (5 км від Харкова), шукає слюсаря-ремонтника.
Заробітна плата: 14 000 - 16 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 9:00 по 18:00 або доба робоча — дві доби вихідні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/slyusar-remontnik-IDTuRhr.html
Барбер, м. Одеса
Потрібен барбер (чоловічий парикмахер) в барбершоп Bad Boy.
Заробітна плата: 20 000 - 30 000 грн.
Графік роботи: 1/1 з 9:00 до 21:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/barbercholovchiy-parikmaher-IDSvX5H.html
Працівник в приймальню майстерні мобільних телефонів, м. Кривій Ріг
Потрібен продавець в магазин мобільних телефонів.
Заробітна плата: 7 000 - 10 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/potrben-priymalnik-v-maysternyu-moblnih-telefonv-IDTtQ1p.html
Оператор колл-центру, м. Монастирська
Інтернет-провайдер Гіпернет запрошує приєднатися до команди оператора колл-центру.
Заробітна плата: 7 000 - 10 000 грн.
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/operatora-koll-tsentru-nternet-provaydera-IDTmbHR.html
Дизайнер машинної вишивки, м. Львів
Швейна фабрика запрошує у свою команду працівників на посади - дизайнер машинної вишивки та помічник дизайнера, який швидко навчатиметься і має освіту дизайнера одягу або художню освіту.
Заробітна плата: 12 000 - 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/dizayner-mashinno-vishivki-pomchnik-dizaynera-IDT5LvZ.html
Медична сестра, м. Софіївська Борщагівка
Потрібна медична сестра (ЖК Софія).
Заробітна плата: 8 000 - 23 000 грн.
Графік роботи: з 7:30 до 16:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/medichna-sestra-zhk-sofya-IDTueww.html
Двірник, м. Полтава
Потрібен двірник для прибирання прилеглої території: замітання, згрібання листя та винесення на смітник, чищення снігу.
Заробітна плата: 4 000 - 4 200 грн.
Графік роботи: часткова зайнятість.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/dvrnik-na-vddlennya-banku-IDTnFeX.html
Розробник PHP, м. Дніпро
Work.ua шукає розробника РНР.
Заробітна плата: 70 000 – 110 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5385443/
Менеджер з продажу, м. Харків
Діром Ко (займаються виробництвом та продажем матеріалів для первинного будівництва та обробки), шукає менеджера з продажу.
Заробітна плата: 25 000 – 45 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00 + 2 Сб у місяць з 9:00 до 14:00 (дистанційно після стажування).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5191955/
Digital-маркетолог, м. Київ
Мультимаркет Аврора шукає Digital-маркетолога.
Заробітна плата: 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5381940/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]