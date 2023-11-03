Щотижнева добірка вакансій в Україні: які фахівці потрібні роботодавцям

Delo.ua спільно з Work.ua та OLX.Робота створили щотижневу добірку вакансій. Які фахівці потрібні - читтайте в добірці.

Покрівельники, м. Хуст

Потрібні покрівельники для заміни профнастилу, покриття парапетів і примикань (Закарпатська обл.).

Заробітна плата: 300 - 500 грн / за годину.

Графік роботи: не вазано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pokrvelniki-dlya-zamni-profnastilu-pokrittya-parapetv-IDTswV5.html

Піцейола, м. Київ

У мережу супермаркетів потрібен пекар піци.

Заробітна плата: 15 500 - 17 500 грн.

Графік роботи: позмінний (2/2; 3/3) або можливість індивідуального робочого дня.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/robota-pekar-ptsi-park-feofanya-IDTuT8A.html

Автомийник, м. Умань

На автомийку потрібен мийник легкових автомобілів.

Заробітна плата: 8 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/potrben-avtomiynik-IDS2mRw.html

Слюсар - ремонтник, м. Харків

Компанія "Молочний острів, ТМ" у місті Мала Рогань (5 км від Харкова), шукає слюсаря-ремонтника.

Заробітна плата: 14 000 - 16 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 по 18:00 або доба робоча — дві доби вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/slyusar-remontnik-IDTuRhr.html

Барбер, м. Одеса

Потрібен барбер (чоловічий парикмахер) в барбершоп Bad Boy.

Заробітна плата: 20 000 - 30 000 грн.

Графік роботи: 1/1 з 9:00 до 21:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/barbercholovchiy-parikmaher-IDSvX5H.html

Працівник в приймальню майстерні мобільних телефонів, м. Кривій Ріг

Потрібен продавець в магазин мобільних телефонів.

Заробітна плата: 7 000 - 10 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/potrben-priymalnik-v-maysternyu-moblnih-telefonv-IDTtQ1p.html

Оператор колл-центру, м. Монастирська

Інтернет-провайдер Гіпернет запрошує приєднатися до команди оператора колл-центру.

Заробітна плата: 7 000 - 10 000 грн.

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/operatora-koll-tsentru-nternet-provaydera-IDTmbHR.html

Дизайнер машинної вишивки, м. Львів

Швейна фабрика запрошує у свою команду працівників на посади - дизайнер машинної вишивки та помічник дизайнера, який швидко навчатиметься і має освіту дизайнера одягу або художню освіту.

Заробітна плата: 12 000 - 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/dizayner-mashinno-vishivki-pomchnik-dizaynera-IDT5LvZ.html

Медична сестра, м. Софіївська Борщагівка

Потрібна медична сестра (ЖК Софія).

Заробітна плата: 8 000 - 23 000 грн.

Графік роботи: з 7:30 до 16:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/medichna-sestra-zhk-sofya-IDTueww.html

Двірник, м. Полтава

Потрібен двірник для прибирання прилеглої території: замітання, згрібання листя та винесення на смітник, чищення снігу.

Заробітна плата: 4 000 - 4 200 грн.

Графік роботи: часткова зайнятість.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/dvrnik-na-vddlennya-banku-IDTnFeX.html

Розробник PHP, м. Дніпро

Work.ua шукає розробника РНР.

Заробітна плата: 70 000 – 110 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5385443/

Менеджер з продажу, м. Харків

Діром Ко (займаються виробництвом та продажем матеріалів для первинного будівництва та обробки), шукає менеджера з продажу.

Заробітна плата: 25 000 – 45 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00 + 2 Сб у місяць з 9:00 до 14:00 (дистанційно після стажування).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5191955/

Digital-маркетолог, м. Київ

Мультимаркет Аврора шукає Digital-маркетолога.

Заробітна плата: 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5381940/