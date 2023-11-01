Як скласти резюме, щоб отримати роботу: поради експертів

Як створити правильне резюме білим і голубим комірцям, а також IT-фахівцям, щоб роботодавець запросив вас на співбесіду. Що можна вказувати в резюме, а які дані можуть зашкодити, розповідає Delo.ua.

Резюме – це свого роду “паспорт” претендента на вакансію перед роботодавцем. Тому незалежно від професії, досвіду та рівню компетенцій важливо вміти створити резюме, яке чітко відобразить навички, досягнення та приверне увагу роботодавця, каже керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна.

Так, для отримання роботи заздалегідь треба попрацювати над створенням резюме, щоб шукач міг попасти на співбесіду та отримати посаду, на яку подається.

Вимоги до резюме

За словами маркетинг-директорки першої платформи з пошуку роботи robota.ua Юлії Далібук, перше, на що звертають увагу більшість рекрутерів – це структура та формат резюме на роботу.

Щоб зацікавити майбутнього роботодавця, варто дотримуватися простих рекомендацій при описі досвіду:

обсяг – максимум 1,5 сторінки;

єдиний стиль оформлення;

шрифт, який легко читати;

відсутність граматичних помилок;

мінімалізм в ілюструванні та інфографіках;

збереження у PDF форматі;

портфоліо окремим документом (за наявності);

супровідний лист конкретному роботодавцю (не шаблон).

Як зазначила Марія Абдулліна, загальне правило складання резюме на роботу – воно має бути орієнтоване на розкриття ваших професійних якостей, досвіду, навичок та досягнень, що відповідають конкретній вакансії.

Крім цього у резюме також є важливими:

Зрозумілість та лаконічність: резюме має бути зрозумілим та сприйматися з легкістю. Для цього уникайте зайвих складних термінів (якщо не йдеться про робочий сленг) або надто загальних слів чи фраз.

резюме має бути зрозумілим та сприйматися з легкістю. Для цього уникайте зайвих складних термінів (якщо не йдеться про робочий сленг) або надто загальних слів чи фраз. Адаптуйте своє резюме до кожної конкретної вакансії , підкреслюючи навички та досвід, які найбільш релевантні для певної посади.

, підкреслюючи навички та досвід, які найбільш релевантні для певної посади. Об'єктивність: будьте чесними точними в описі свого досвіду та навичок. Ключові навички бажано зібрати в окремий підсумок на 2-3 речення і вказати їх на початку резюме ще до блоку з досвідом. Так роботодавець одразу зможе побачити ваші ключові сильні сторони і знання.

будьте чесними точними в описі свого досвіду та навичок. Ключові навички бажано зібрати в окремий підсумок на 2-3 речення і вказати їх на початку резюме ще до блоку з досвідом. Так роботодавець одразу зможе побачити ваші ключові сильні сторони і знання. Ключові слова: при складанні резюме використовуйте ключові слова, які часто зустрічаються в описі вакансії. Таким чином можна підвищити ймовірність, що ваше резюме буде виявлене системами підбору кандидатів.

при складанні резюме використовуйте ключові слова, які часто зустрічаються в описі вакансії. Таким чином можна підвищити ймовірність, що ваше резюме буде виявлене системами підбору кандидатів. Структура: розділіть резюме на чіткі блоки, такі як "Освіта", "Досвід Роботи", "Навички" тощо. Так воно буде легше читатись та серед всього тексту “не загубиться” важлива для роботодавця інформація.

Обовʼязково використовуйте своє справжнє ім'я у резюме , а не псевдонім або нікнейм (за умови, що це не є офіційно прийнятою практикою у вашій галузі).

Важливо! Не забувайте перевіряти резюме на граматичні та орфографічні помилки перед його надсиланням. Пам'ятайте, що кожне резюме повинне бути індивідуальним та підготовленим для конкретної вакансії.

Що написати в резюме, окрім релевантного досвіду

Експертка з ринку праці Юлія Далібук визначила що ще треба писати в резюме, окрім релевантного досвіду роботи, зокрема:

Назва посади та формат роботи. Якщо назва посади в резюме на роботу не відповідає досвіду, це може значно затягнути пошук. Тому вказуйте ту позицію на яку ви претендуєте. Цей принцип має працювати в обидві сторони: роботодавець також повинен вказувати релевантну назву посади, тоді можна отримати найкращий метч.

Якщо ви шукаєте віддалену роботу чи гібридний формат, варто зазначити це в резюме. Також якщо ви розглядаєте варіант переїзду, то напишіть, що готові до релокації. Це спростить пошук і відфільтрує варіанти, які вам не підходять.

Актуальні контакти для оперативного зв’язку. Можна зазначити декілька контактів і вказати зручний спосіб зв’язку (телефон, месенджер, email). Не варто вказувати багато контактів, якщо ви постійно на зв’язку. Якщо ж ви знаходитесь у зоні ризику нестабільної телефонної мережі, тоді варто додати кілька контактів.

Побажання щодо рівня заробітної плати. Питання заробітної плати може обговорюватись протягом усіх етапів рекрутингу. Зазначивши суму, на яку орієнтуєтесь, ви допоможете не лише зберегти час усіх учасників процесу, а й зафіксувати свої фінансові очікування.

Фото в резюме: додавати чи ні?

На думку Абдулліної, не обов’язковим додавати особисте фото в резюме, адже оцінювання має відбуватись виключно на основі зазначених професійних вмінь та даних про наявний досвід.

Особливо насторожує, коли роботодавець ставить наявність фотографії обовʼязковою умовою. З цього можна зробити висновок, що кандидат оцінюватиметься не лише за професійними ознаками. Взагалі резюме без фото є практикою, яка вже широко поширена на Заході як спосіб боротьби з упередженнями. Адже ні колір шкіри, ні зовнішність загалом не мають впливати на висновки щодо кандидатів на посаду. Марія Абдулліна керівниця напрямку OLX Робота

Проте наразі українські реалії трохи далекі від західних наративів і наявність фото в резюме на роботу все ще є досить частим запитом. Тому, якщо є умова про фотографію – тоді додаємо її, якщо ні – упускаємо. Це сприятиме боротьбі з упередженнями на українському ринку праці.

Що не варто вказувати в резюме

Не варто включати в резюме на роботу особисту інформацію, таку як релігійні переконання, стан здоров'я або сімейний стан. Це дані, які не мають значення до вашої професійної кваліфікації. Резюме має бути лаконічним і фокусуватися на ключових аспектах досвіду та навичках.

Варто уникати деталей, які не мають прямого відношення до посади, на яку ви претендуєте. Не слід зазначати інформацію про конфлікти або негативний досвід у роботі. Також не рекомендується вказувати в резюме рівень поточної або минулої заробітної плати. Зазвичай це обговорюється індивідуально під час співбесіди.

Важливо! Не писати в резюме контактні дані людини, на яку посилаєтесь, як ту що може дати рекомендації про вас, без згоди цієї особи. Тим паче, що зазвичай рекомендації надаються після запиту під час співбесіди.

Юлія Далібук додала, які дані в резюме на роботу можуть зашкодити пошуку роботи, а саме:

Нерелевантні досвід, навички та освіта. Резюме має відповідати посаді, на яку ви претендуєте. Краще не розповідати про досвід роботи, який не стосується вашої поточної професії. Наприклад, якщо в студентстві ви працювали офіціантом, а зараз претендуєте на посаду редактора, то краще розповісти про навіть невеликий, але релевантний досвід роботи з текстами. Те ж стосується освіти та навичок. Якщо ця інформація не відповідає вашій бажаній посаді, то її краще не вказувати.

Шаблонність у висловлюваннях. Розділ про особисті якості – це окремий біль HR-спеціалістів. Комунікабельність, відповідальність та стресостійкість – найбільш розповсюджені слова, які там зустрічаються. Тому частіше за все роботодавці просто не звертають на цей розділ увагу. Якщо ви хочете показати, що ці якості про вас, напишіть нешаблонно. Наприклад, “Під час ковіду налагодив/налагодила комунікацію між редакційним відділом та іноземними журналістами в перший тиждень локдауну”, або “Організував/організувала безперебійну роботу редакції в жовтні 2022 в умовах блекаутів”.

Неправдива інформація. Певно чи не найважливіший пункт. По-перше, якщо інформація стосується досвіду чи освіти, її легко перевірити. По-друге, якщо ви збрехали про навички, то вони розкриються під час наступних етапів рекрутингу – співбесіди або випробувального періоду. Наприклад, коли ви зазначаєте певний рівень знання англійської мови, то варто розуміти, що на цей рівень буде розраховувати роботодавець. Якщо ви не маєте достатнього рівня, але дуже хочете працювати, то варто зазначити, що ви в процесі навчання/підвищення рівня, ви дійсно можете підвищити рівень знань та навичок в процесі роботи.

Відмінності у написанні резюме для білих та синіх комірців

Резюме давно стало поширеною практикою для білих комірців, тобто представників так званих “офісних професій”, керівників тощо. Однак для блакитних комірців або представників робітничих спеціальностей резюме — це часто складна невідома річ.

У представників робітничих професій резюме може бути менш формальним, проте обовʼязково включати інформацію про робочий досвід та навички. Також у резюме важливо:

Показати свою експертизу: перерахуйте свої конкретні навички, які ви здобули на попередніх роботах. Робити акцент на результатах: розкажіть про конкретні досягнення, які ви мали на попередніх роботах. Важливо також показати, як саме ваша робота приносила користь компанії.

Написати про спеціалізовані навички: у резюме варто зазначити спеціальні програми, технології та інструменти, які ви вмієте використовувати.

Зазначити про лідерство та комунікації: якщо у вас є досвід керівництва чи комунікації з іншими командами, чи клієнтами, зазначте це в резюме.

Вказати про професійний розвиток: зазначте курси, семінари, тренінги або сертифікати, які ви пройшли, щоб підтримувати рівень ваших навичок та покращувати їх.

Додаткова інформація: вкажіть додаткову релевантну конкретній вакансії інформацію. Наприклад, наявність водійського посвідчення і його категорія, санітарної книжки, власного транспорту тощо.



Попри те, що резюме є важливим інструментом для представлення себе на ринку праці, варто також розглянути можливість використання додаткових ресурсів, які допоможуть вам привернути увагу роботодавців.

Альтернативами до створення традиційного резюме комірців можуть бути:

Профіль на спеціалізованих сайтах . Наприклад, для білих комірців соціальна мережа LinkedIn надає можливість створити онлайн-профіль, де ви можете вказати свій досвід, навички та досягнення. Профіль LinkedIn може слугувати аналогом резюме і дозволяє легко спілкуватися з колегами та роботодавцями.

. Наприклад, для білих комірців соціальна мережа LinkedIn надає можливість створити онлайн-профіль, де ви можете вказати свій досвід, навички та досягнення. Профіль LinkedIn може слугувати аналогом резюме і дозволяє легко спілкуватися з колегами та роботодавцями. Для представників робітничих спеціальностей оптимальним варіантом може бути складання резюме кандидата на сервісі OLX Робота та інших платформах, що спеціалізуються безпосередньо на сегменті блакитних комірців.

Портфоліо. Якщо результати вашої роботи можна представити за допомогою візуалів (наприклад, через фотографії, малюнки, фото ремонтних робіт тощо), ви можете створити власне портфоліо та ділитись ним із потенційними роботодавцями.

Якщо результати вашої роботи можна представити за допомогою візуалів (наприклад, через фотографії, малюнки, фото ремонтних робіт тощо), ви можете створити власне портфоліо та ділитись ним із потенційними роботодавцями. Професійний блог або вебсайт. Якщо ви маєте навички ведення блогу або веброзробки, ви можете створити власний вебсайт або додати в резюме посилання на блог. Це допоможе наочно продемонструвати ваш досвід та рівень навичок.

Як створити резюме ІТ-спеціаліста

За словами директорки з рекрутингу GlobalLogic Юлії Шмулі, за період війни до компанії приєдналось 900 нових спеціалістів, зокрема сотні фахівців-початківців. Проаналізувавши останні CV, які завершилися пропозицією про співпрацю, GlobalLogic сформували ТОП-5 рекомендацій для ІТ-фахівців:

Вказуйте лише релевантний для бажаної позиції досвід: не варто вказувати літній підробіток, чи роботу в іншій сфері, якщо це не пов'язано з обов'язками на бажаній посаді . Опишіть конкретні задачі, що виконували на попередній посаді, та успіхи, яких досягли. Наприклад, ви займались баг-фіксингом, були ментором чи налаштували робочі процеси з нуля — напишіть про це. Залишайтеся щирими й не бійтеся чогось не знати . Ви можете опанувати необхідні навички вже будучи на новій посаді. Якщо ви втілювали pet проєкти — розкажіть про них кількома реченнями. Це неодмінно зацікавить рекрутера, особливо якщо комерційного досвіду небагато. Якщо ви світчер , опишіть навички та досвід, який буде актуальним для бажаної посади. Наприклад, якщо ви працювали бухгалтером — напишіть про ваші знання в області математики, які необхідні для розробника. Не забувайте оновлювати CV: чим актуальніші дані, тим краще уявлення про вас матиме команда. Вкажіть конкретні досягнення, те, чим пишаєтесь або чого змогли навчитися під час кожної роботи, адже це допоможе компанії ознайомитися не тільки з вашими можливостями, а й потенціалом, який у вас є

Основні вимоги до якісного резюме — це читабельність, лаконічність та простота. CV має бути структурованим, щоб рекрутер легко знайшов ключові деталі.

Коли створюєте резюме, варто врахувати ці базові пункти:

Формат : оптимальним форматом є PDF. З безплатних онлайн-сервісів можна скористатись: https://www.canva.com/ https://www.visualcv.com/ https://cvmkr.com/CV/new#0

Але не варто обирати занадто кольорові чи “креативні” макети: чим простішим буде оформлення, тим менше буде відвертатись увага від основного — навичок та досвіду. Юлія Шмуля директорка з рекрутингу GlobalLogic

Вимоги до резюме IT-фахівця

Діректорка з рекрутингу GlobalLogic Шмуля дала поради, як IT-фахівцю правильно оформити резюме, а саме:

Обʼєм. CV має займати 1-2 сторінки тексту.

Мова. Якщо ви плануєте потрапити в міжнародну компанію, відправляйте резюме англійською мовою. Структура. CV залежатиме від конкретної посади, на яку подається кандидат, проте є “must-have” пункти для всіх. Вони включають:



Прізвище та ім'я.

Контактна інформація. Окрім вашого номера телефона та e-mail додайте сторінки в соціальних мережах: LinkedIn, Facebook. Також додайте GitHub або інші платформи, де можна побачити ваші роботи.

Місце проживання.

Вміння та навички. Коротко визначте, в якому напрямку ви розвиваєтесь та яку позицію мрієте зайняти.

Володіння мовами. Зауважте, що більшість IT-компаній спілкується англійською, тому не забудьте вказати свій рівень згідно CEFR.

Вкажіть освіту та додайте інформацію про курси.



Досвід.

Шмуля додала, що плануючи відправку, не обмежуйся звичними сайтами з пошуку роботи: ви також можете написати особисто рекрутеру на LinkedIn або податись на відкриту позицію на сайті компанії.