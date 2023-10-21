Arduino: як конструктор може розважити і допомогти при відключенні світла

Arduino - електронний модульний конструктор для дорослих та дітей, що дозволяє самостійно збирати пристрої і гаджети з галузей електроніки, автоматики та робототехніки. Електронні модулі Arduino та безкоштовна програмна оболонка для їх “зшивання” дозволяє користувачам зануритись в світ електроніки, а “гікам” - проявити свою фантазію в створенні нових пристроїв. Зима близько, тому редакція Delo.ua вирішила продемонструвати декілька пристроїв для збирання власноруч, які можуть допомогти в разі ймовірних відключень світла.

Arduino – це апаратно-програмний комплекс для створення електронних пристроїв своїми руками, від іграшок-роботів до системи "розумний будинок". Цей конструктор завоював популярність завдяки простоті і доступності для користувача, його використання не потребує глибоких знань в електроніці або програмуванні .

Принцип збирання конструктора наступний: користувач монтує схему потрібного йому пристрою навколо спеціальної плати Arduino, після чого програмує плату під свої завдання - власноруч, або завантажує спеціальну програму - скетч з готовим програмним кодом.

Arduino Uno і Arduino Nano. Перша плата дозволяє складати схеми без паяння, підходить для компактних рішень. Джерело: researchgate.net.

"Залізо" Arduino – друкована плата з центральним мікроконтролером і допоміжними компонентами на борту. В залежності від об'єму флеш-пам'яті на чипі (32-512 КБ), оперативної пам'яті (2-32 КБ) ті швидкодії (16-84 МГц) плата Arduino може коштувати 160-1800 грн.

Зібрана та запрограмована схема на Arduino зазвичай обходиться дорожче за аналогічний фабричний виріб і може мати гірші товарні властивості. Однак, рішення на платформі Arduino можуть стати актуальними при виготовленні рідкісних електронних пристроїв, які просто не виробляються серійно, їх неможливо купити в Україні або вони коштують надто дорого.

В умовах російського вторгнення в Україну і аварійних відключень енергопостачання, викликаного обстрілами енергосистеми країни, варто відмітити декілька рішень, які допоможуть пережити блэкаут.

FM-радіоприймач

У випадку повного блекауту, коли строки відновлення енергосистеми важко прогнозувати, смартфони, ноутбуки і пауербранки, найімовірніше, розрядяться за декілька днів. Щоб мати доступ до поточних новин в умовах відсутності електрики, експерти радять громадянам запастись FM-радіостанцією. Її можна придбати в готовому вигляді, як варіант - придбати DIY-конструктор (більш простий варіант за 78 грн і більш складна схема за 228 грн для тих, хто вміє тримати в руках паяльник) для зборки власноруч, або самостійно закупити необхідні модулі.

Радіо-конструктор за 78 грн в зібраному вигляді. Плата цілком функціональна і приймає сигнал в діапазоні 76-108 МГц. Фото: electronica.in.ua.

Існує досить багато варіантів, як зібрати FM-радіо на Arduino. Видання Delo.ua радить схему від сайту arduinka.biz.ua, побудовану на тюнері RDA5807m.

Схема збору радіо. На зображенні не підключений підсилювач звуку, антена та батарейний відсік. Джерело: arduinka.biz.ua

Щоб зібрати FM-радіо, варто придбати:

Тюнер RDA5807m - 26 грн ;

- ; Плату Arduino UNO - 203 грн ;

- ; Підсилювач PAM8403 2x3Вт з регулятором - 37 грн ;



2x3Вт з регулятором - ; Дисплей Nokia 5110 LCD з підсвіткою - 100 грн ;



з підсвіткою - ; Два динаміки - 66 грн ;

; Антену телескопічну - 50 грн ;

; Батарейний відсік - 11 грн ;



; Кнопки, резистори, проводку, паяльні матеріали - 23 грн.

Сумарно радіостанція з екраном обійдеться в 510 грн, хоча можна і зекономити, викинувши з схеми дисплей (зникне можливість відображення даних про FM-станцію). Найкращий варіант - мати доступ до 3D-принтера , щоб роздрукувати пластиковий корпус для радіостанції та закріпити в ньому кнопки і дисплей.

Повна схема радіоприймача. Джерело: arduinka.biz.ua

Після збору приладу його треба запрограмувати, "заливши" в плату Arduino відповідну програму-скетч. Скетчі можна завантажувати в інтернеті і редагувати під власні потреби. Програму для управління цим радіоприймачем можна завантажити тут.

Оповіщення в Telegram про вимкнення світла

Користувач Антон Гайдай виклав на GitHub код для пристрою, який інформує жителів його громади про зникнення і ввімкнення світла в будинках, заживлених на одну лінію.

Проект надсилає повідомлення в чат Telegram, коли відключається або вмикається електроенергія. Джерело: GitHub.

Проект базується на китайській платі-аналозі Arduino esp32, а код для неї написаний в PlatformIO – open-source екосистемі для розробки проектів на Arduino. Завантажити його можна тут.

Для складання пристрою знадобляться наступні модулі і деталі:

Плата ESP32 , використовується через наявність в ній Bluetooth-модуля, на відміну від Arduino. Ціна - 235 грн ;

, використовується через наявність в ній Bluetooth-модуля, на відміну від Arduino. Ціна - ; Модуль зарядки TC4056 - 11 грн ;

- ; Два стабілізатора напруги MCP1700-3302E - 14 грн за пару:

- за пару: Два резистора: R1 = 1K, R2 = 2K, електролітичний конденсатор на 1000 мкФ, керамічний конденсатор на 100 нФ, 15 грн за все;

за все; Кабель MicroUSB.



Таким чином, для створення оповіщувача реально вкластись в 275 грн. Принцип роботи даної збірки полягає в відстежуванні наявності Wi-Fi з'єднання в помешканні - коли "лягає" інтернет, телеграм-бот робить висновок про відключення світла і сповіщає про це підписників каналу. Електронна інфраструктура з аккумулятором необхідна для забезпечення працездатності плати, яка має відправити сигнал за відсутності електроживлення.

Оповіщувач про зникнення світла в квартирі, автор - Антон Гайдай. Джерело: GitHub

Зарядний пристрій для акумуляторів

Зарядний пристрій під управлінням Arduino, ймовірно, може бути менш зручним за фабричний зарядний пристрій, але саморобна схема дозволяє заряджати акумулятори з нетиповими розмірами, ємністю і вольтажем, які могли накопичитися в господарстві у українців ще з минулорічних відключень світла.

Схема універсального зарядного пристрою. Джерело: allaboutcircuits.com

Варто враховувати, що для кожного типу батареї використовуються різні хімічні процеси, тому кожен тип акумулятора потрібно заряджати по-різному. Наведена схема дозволяє заряджати найпоширеніші нікель-метал-гідридні (NiMH) батареї, але в інтернеті можна знайти й інші варіанти зарядок. Типорозмір батареї теж не має значення, в схемі використаний батарейний відсік типу АА, але в саморобній схемі можна передбачити будь-які параметри елементу живлення.

Для її складання потрібні наступні модулі:

Мікроконтролер Arduino UNO - 203 грн ;

- ; Батарейний відсік - 11 грн ;

; Резистор потужності 10 Ом, р езистор 1 МОм, конденсатор 1 мкФ - 7 грн;

езистор 1 МОм, конденсатор 1 мкФ - Мосфет IRF510 - 30 грн ;

- ; Датчик температури TMP36 - 60 грн;

- Регульоване джерело живлення 5В - 100 грн.

Схема може працювати від розетки, але може підключатись і до повербанку на 5V. Джерело: allaboutcircuits.com

Таким чином, зроблена власноруч акумуляторна зарядка з можливістю модифікації під інші типи акумуляторів, коштуватиме дещо більше 400 грн. Скретч-програму для цієї зборки можна завантажити за цим посиланням.

Що ще можна зробити на Arduino?

В умовах російського вторгнення в Україну, модульні схеми активно використовуються українськими військовими та цивільними організаціями. На Arduino можна робити наступні проекти: