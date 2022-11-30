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Суспільство
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У Києві у метро облаштовані точки з USB-зарядками, де можна підзарядити гаджети

У Києві у метро облаштовані точки з USB-зарядками, де можна підзарядити гаджети

На 19 станціях Київського метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

Знаходяться USB-зарядки на платформах станцій, зокрема:

Червоної лінії:

  • "Академмістечко" 
  • ▫️"Житомирська" 
  • "Нивки" 
  • "Берестейська"

Синьої лінії:

  • "Теремки" 
  • "Іподром" 
  • "Виставковий центр" 
  • "Васильківська" 
  • "Голосіївська" 
  • "Деміївська" 
  • "Тараса Шевченка" 
  • "Почайна" 
  • "Мінська" 
  • "Героїв Дніпра"

Зеленої лінії:

  • "Бориспільська" 
  • "Харківська" 
  • "Позняки" 
  • "Осокорки" 
  • "Видубичі"

"Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен", - зазначив Кличко.

Автор:
Світлана Манько