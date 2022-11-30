В Киеве в метро оборудованы точки с USB-зарядками, где можно подзарядить гаджеты

На 19 станциях Киевского метрополитена оборудованы точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Находятся USB-зарядки на платформах станций, в частности:

Красной линии:

"Академгородок"

▫️"Житомирская"

"Нивки"

"Берестейский"

Синей линии:

"Теремки"

"Ипподром"

"Выставочный центр"

"Васильковская"

"Голосеевская"

"Демеевская"

"Тараса Шевченко"

"Почайна"

"Минская"

"Героев Днепра"

Зеленой линии:

"Бориспольская"

"Харьковская"

"Позняки"

"Осокорки"

"Выдубичи"

"Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться. Информацию о новых локациях будет оперативно обнародовать метрополитен", - отметил Кличко.