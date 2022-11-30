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В Киеве в метро оборудованы точки с USB-зарядками, где можно подзарядить гаджеты
На 19 станциях Киевского метрополитена оборудованы точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.
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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Находятся USB-зарядки на платформах станций, в частности:
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- "Академгородок"
- ▫️"Житомирская"
- "Нивки"
- "Берестейский"
Синей линии:
- "Теремки"
- "Ипподром"
- "Выставочный центр"
- "Васильковская"
- "Голосеевская"
- "Демеевская"
- "Тараса Шевченко"
- "Почайна"
- "Минская"
- "Героев Днепра"
Зеленой линии:
- "Бориспольская"
- "Харьковская"
- "Позняки"
- "Осокорки"
- "Выдубичи"
"Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться. Информацию о новых локациях будет оперативно обнародовать метрополитен", - отметил Кличко.