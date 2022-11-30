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Общество
Дата публикации

В Киеве в метро оборудованы точки с USB-зарядками, где можно подзарядить гаджеты

В Киеве в метро оборудованы точки с USB-зарядками, где можно подзарядить гаджеты

На 19 станциях Киевского метрополитена оборудованы точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Находятся USB-зарядки на платформах станций, в частности:

Красной линии:

  • "Академгородок"
  • ▫️"Житомирская"
  • "Нивки"
  • "Берестейский"

Синей линии:

  • "Теремки"
  • "Ипподром"
  • "Выставочный центр"
  • "Васильковская"
  • "Голосеевская"
  • "Демеевская"
  • "Тараса Шевченко"
  • "Почайна"
  • "Минская"
  • "Героев Днепра"

Зеленой линии:

  • "Бориспольская"
  • "Харьковская"
  • "Позняки"
  • "Осокорки"
  • "Выдубичи"

"Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться. Информацию о новых локациях будет оперативно обнародовать метрополитен", - отметил Кличко.

Автор:
Светлана Манько