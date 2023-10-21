Arduino: как конструктор может развлечь и помочь при отключениях света

Arduino – электронный модульный конструктор для взрослых и детей, позволяющий самостоятельно собирать устройства и гаджеты из сферы электроники, автоматики и робототехники. Электронные модули Arduino и бесплатная программная оболочка для их “сшивания” позволяют пользователям окунуться в мир электроники, а “гикам” проявить фантазию в создании новых устройств. Зима близко, поэтому редакция Delo.ua решила продемонстрировать несколько устройств для самостоятельной сборки, которые могут помочь в случае вероятных отключений света.

Arduino – это аппаратно-программный комплекс для создания электронных устройств своими руками, от игрушек-роботов до системы "умный дом". Этот конструктор завоевал популярность благодаря простоте и понятному для пользователя интерфейсу, его использование не требует глубоких знаний в электронике или программировании .

Принцип сборки конструктора следующий: пользователь монтирует схему нужного ему устройства вокруг специальной платы Arduino, после чего программирует плату под свои задачи: собственноручно, либо загружает специальную программу – скетч с готовым программным кодом.

Arduino Uno и Arduino Nano. Первая плата позволяет составлять схемы без пайки, вторая подходит для компактных решений. Источник: researchgate.net.

"Железо" Arduino – печатная плата с центральным микроконтроллером и вспомогательными компонентами на борту. В зависимости от объема флеш-памяти на чипе (32-512 КБ), оперативной памяти (2-32 КБ) те быстродействия (16-84 МГц) плата Arduino может стоить 160-1800 грн.

Собранная и запрограммированная схема на Arduino обычно обходится дороже аналогичного фабричного изделия и может иметь худший товарный вид. Однако решения на платформе Arduino могут стать актуальными при изготовлении редких электронных устройств, которые просто не производятся серийно, их невозможно купить в Украине, либо же они стоят слишком дорого.

В условиях российского вторжения в Украину и аварийных отключений энергоснабжения, вызванного обстрелами энергосистемы страны, следует отметить несколько решений, которые помогут пережить блэкаут:

FM-радиоприемник

В случае полного блэкаута, когда сроки восстановления энергосистемы сложно прогнозировать, смартфоны, ноутбуки и пауэрбранки, вероятнее всего, разрядятся за несколько дней. Чтобы получить доступ к текущим новостям в условиях отсутствия электричества, эксперты советуют гражданам запастись FM-радиостанцией. Ее можно приобрести в готовом виде, как вариант – приобрести DIY -конструктор (более простой вариант за 78 грн и более сложная схема за 228 грн для тех, кто умеет держать в руках паяльник) для сборки собственноручно. или самостоятельно закупить необходимые модули.

Радио-конструктор за 78 грн в собранном виде. Плата вполне функциональна и принимает сигнал в диапазоне 76–108 МГц. Фото: electronica.in.ua.

Есть достаточно много вариантов, как собрать FM-радио на Arduino. Издание Delo.ua советует схему от сайта arduinka.biz.ua, построенную на тюнере RDA5807m.

Схема сбора радио. На изображении не подключен усилитель звука, антенна и батарейный отсек. Источник: arduinka.biz.ua

Чтобы собрать FM-радио, стоит купить:

Тюнер RDA5807m - 26 грн ;

- ; Плату Arduino UNO - 203 грн ;

- ; Усилитель PAM8403 2x3Вт с регулятором - 37 грн ;



2x3Вт с регулятором - ; Дисплей Nokia 5110 LCD с подсветкой - 100 грн ;



с подсветкой - ; Два динамика - 66 грн ;

; Антенну телескопическую - 50 грн ;

; Батарейный отсек - 11 грн ;



; Кнопки, резисторы, проводку, паяльные материалы - 23 грн.

Суммарно радиостанция с дисплеем обойдется в 510 грн, хотя можно и сэкономить, выбросив из схемы экран (тогда исчезнет возможность отображения данных об FM-станции). Лучший вариант – иметь доступ к 3D-принтеру , чтобы распечатать пластиковый корпус для радиостанции и закрепить в нем кнопки и дисплей.

Полная схема радиоприемника. Источник: arduinka.biz.ua

После сбора прибора его нужно запрограммировать, залив в плату Arduino соответствующую программу-скетч. Скетчи можно скачивать в интернете и редактировать под собственные нужды. Программу для управления этим радиоприемником можно скачать здесь.

Оповещение в Telegram об отключении света

Пользователь Антон Гайдай выложил на GitHub код для устройства, информирующего жителей его общины об исчезновении и включении света в домах, заживленных на одну линию.

Проект отправляет сообщение в чат Telegram, когда отключается или включается электроэнергия. Источник: GitHub.

Проект базируется на китайской плате-аналоге Arduino esp32, а код для нее написан в PlatformIO – open-source экосистеме для разработки проектов на Arduino. Скачать его можно здесь.

Для сборки устройства понадобятся следующие модули и детали:

Плата ESP32 , используется из-за наличия в ней Bluetooth-модуля, в отличие от Arduino. Цена - 235 грн ;

, используется из-за наличия в ней Bluetooth-модуля, в отличие от Arduino. Цена - ; Модуль зарядки TC4056 - 11 грн ;

- ; Два стабилизатора напряжения MCP1700-3302E – 14 грн за пару;

– за пару; Два резистора: R1 = 1K, R2 = 2K, электролитический конденсатор на 1000 мкФ, керамический конденсатор на 100 нФ, всего 15 грн ;

; Кабель MicroUSB.



Таким образом, для создания извещателя реально уложиться в 275 грн. Принцип работы данного сборника заключается в отслеживании наличия Wi-Fi соединения в доме – когда "ложится" интернет, телеграмм-бот делает вывод об отключении света и извещает об этом подписчиков канала. Электронная инфраструктура с аккумулятором необходима для обеспечения работоспособности платы, которая должна отправить сигнал при отсутствии электропитания.

Извещатель об исчезновении света в квартире, автор – Антон Гайдай. Источник: GitHub

Зарядное устройство для аккумуляторов

Зарядное устройство под управлением Arduino, вероятно, может быть менее удобным, чем фабричное зарядное устройство, но самодельная схема позволяет заряжать аккумуляторы с нетипичными размерами, емкостью и вольтажом, которые могли накопиться в хозяйстве у украинцев еще с прошлогодних отключений света.

Схема универсального зарядного устройства. Источник: allaboutcircuits.com

Следует учитывать, что для каждого типа батареи используются разные химические процессы, поэтому каждый тип аккумулятора нужно заряжать по-разному. Приведенная схема позволяет заряжать самые распространенные никель-металл-гидридные (NiMH) батареи, но в интернете можно найти и другие варианты зарядок. Типоразмер батареи тоже не имеет значения, в схеме использован батарейный отсек типа АА, но в самодельной схеме можно предусмотреть любые параметры батареи.

Для ее сборки требуются следующие модули:

Микроконтроллер Arduino UNO - 203 грн ;

- ; Батарейный отсек - 11 грн ;

; Резистор мощности 10 Ом, резистор 1 МОм, конденсатор 1 мкФ – 7 грн ;

1 МОм, конденсатор 1 мкФ – ; Мосфет IRF510 - 30 грн ;

- ; Датчик температуры TMP36 - 60 грн ;

- ; Регулируемый источник питания 5В- 100 грн.

Схема может работать от розетки, но может подключаться и к повербанку на 5V. Источник: allaboutcircuits.com

Таким образом, аккумуляторная зарядка с возможностью модификации под другие типы аккумуляторов будет стоить немногим более 400 грн. Скретч-программу для этой сборки можно загрузить по этой ссылке .

Что еще можно сделать на Arduino?

В условиях российского вторжения в Украину модульные схемы активно используются украинскими военными и гражданскими организациями. На Arduino можно делать следующие проекты: