- Категорія
- Робота і освіта
- Дата публікації
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Дайджест вакансій: робота в Україні для людей з досвідом і без
Delo.ua спільно з Work.ua, GRC.ua та OLX.Робота створили щотижневу добірку вакансій. Є робота для фахівців різних галузей по всій Україні.
Збиральниця настільних ігор, м. Одеса
Компанія "Strateg", шукає співробітника на посаду збиральника настільних ігор. Головна відповідальність буде полягати у збиранні та пакуванні настільних ігор, щоб забезпечити їх високу якість та готовність до доставки клієнтам.
Заробітна плата: 10 000 - 12 000 грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/zbiralnitsya-nastlnih-gor-IDT9zro.html
Піший курʼєр, м. Київ
Компанія Укртранс шукає пішого кур'єра для доставки по місту, надається безкоштовне проживання.
Заробітна плата: 22 000 - 28 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pshiy-kurr-rabota-z-zhitlom-prozhivannyam-kiv-IDT5wwd.html
Вантажник, м. Світловодськ
Нова Пошта шукає вантажника.
Заробітна плата: 17 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/vantazhnik-m-svtlovodsk-IDT6hkV.html
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Курʼєр, м. Київ
В доставку їжі TainaBox потрібен курьер мото на мотороллер компаніі.
Заробітна плата: 15 000 - 17 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/kurer-na-motoroller-kompan-IDSzvK0.html
Комплектувальники на склад магазина, м. Полтава
На склад магазина потрібні комплектувальники.
Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.
Графік роботи: з 8:00 до 19:30 (2 дня у день / 2 дня в нічь / 4 дня вихідних).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/komplektuvalniki-na-sklad-magazina-IDTclY7.html
Менеджер з оренди нерухомості, м. Кривий Ріг
Агенція нерухомості "REALTY GROUP" проводить набір співробітників на вакансію: менеджер з оренди / продажу нерухомості.
Заробітна плата: 10 000 - 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/menedzher-z-orendi-neruhomost-IDTafcq.html
Рієлтор, м. Київ
Потрібен рієлтор з нерухомості.
Заробітна плата: 10 000 - 35 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/rltor-agent-z-neruhomost-IDSWfnw.html
Страховий агент, м. Київ (віддалена робота)
Інконтакт шукає страхового агента.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/shukamo-strahovih-agentv-IDRD7ia.html
Оптометрист, медична сестра, с. Гірник
Потрібен оптомерист, медична сестра.
Заробітна плата: 10 000 - 18 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/optometrist-medichna-sestra-IDTm23a.html
SMM-спеціаліст в кавʼярню, м. Київ (віддалена робота)
Потрібна людина для ведення інстаграм-стрінки кавʼярні-бару.
Заробітна плата: 1 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/smm-spetsalst-v-kavyarnyu-IDTmvas.html
Промоутер, м. Кривий Ріг
Компанія Azursoft шукає промоутерів.
Заробітна плата: 3 500 - 10 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/shukamo-promouterv-kriviy-rg-IDTmuz3.html
СММ-менеджер, м. Одеса
ФОП Склема Тетяна шукає CMM-менеджера.
Заробітна плата: 8 000 - 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/robota-smm-menedzhera-IDTiXIR.html
Медсестра в пансіонат, м. Київ
Потрібна медична сестра або медбрат в пансіонат для літніх людей.
Заробітна плата: 750 - 12 000 грн.
Графік роботи: вахта 15/15.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/medsestra-v-pansonat-IDTlq8b.html
Администратор, м. Обухів
Медичний центр "ОртоРейн" шукає в свою команду адміністратора.
Заробітна плата: 15 000 - 25 000 грн.
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/robota-v-medichnomu-tsentr-IDT7etl.html
Промоутер, м. Харків
Потрібен промоутер для роздачі флаєрів в районі театру опери і балету.
Заробітна плата: 9 000 - 14 000 грн.
Графік роботи: з 11:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/promouter-m-harkv-IDRuNqg.html
Касир, м. Бровари
У магазин потрібен касир.
Заробітна плата: 14 000 - 17 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/termnovo-potrben-kasir-brovari-masiv-IDTmvTG.html
Працівник у цех випічки, м. Львів
Потрібен працівник у цех випічки. Роботодавець розгляне кандидита без досвіду.
Заробітна плата: 15 500 - 16 500 грн.
Графік роботи: 2/2 з 8:00 до 20:00 - денна зміна; з 20:00 до 8:00 - нічна зміна.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/robota-na-tseh-vipchki-virobnitstvo-IDTmvQ9.html
Пакувальник на склад, м. Дніпро
Будівельна компанія LeGrand шукає пакувальника на склад.
Заробітна плата: 16 000 - 18 000 грн.
Графік роботи: Пн - Сб з 10:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pakuvalnik-na-sklad-IDTmwK4.html
Робітниця по догляду за рослинами, м. Камʼянське
ТОВ "Тепличний комбінат "Дніпровський" шукає робітницю по догляду за рослинами.
Заробітна плата: 10 000 - 12 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/robtnitsya-po-doglyadu-za-roslinami-ogrok-tomat-IDTiYcl.html
Оператор, рабочий на виробництво, м. Запоріжжя
Компанія "СОЛТ-ОИЛ, ТОВ" є виробником олив та мастильних матеріалів, шукає робочого на виробництво.
Заробітна плата: 13 000 - 22 000 грн.
Графік роботи: день-ніч.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/operator-rabochiy-na-proizvodstvo-IDQjMCt.html
Помічник пекаря, м. Кривий Ріг
У зв'язку з розширенням штату в пекарні, запрошується на роботу помічник пекаря, пекарь.
Заробітна плата: від 8 000 грн.
Графік роботи: 2/2 денна, 2/2 нічна.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pomchnik-pekarya-pekar-IDR52Ft.html
Медична сестра у відділення отоларингології, м. Дніпро
У відділення отоларингології та щелепно-лицевої хірургії потрібна медична сестра.
Заробітна плата: 16 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: нічні та добові зміни.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/medichna-sestra-u-vddlennya-otolaringolog-IDSLJFF.html
Директор/ка Інституту Досліджень з Відновлення та Розбудови, м. Київ
На роботу запрошується вища посадова особа, яка буде на постійній основі займатись дослідженнями з відновлення, розбудови, розвитку України.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941074
Директор/ка Альянсу Українських Організацій Громадського Сектору, м. Київ
На роботу запрошується вища посадова особа, яка буде відповідати за керівництво та стратегічне і операційне управління Альянсу через робочі групи членів Альянсу та інші структури.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941076
Технолог, м. Бородянка
Міжнародна компанія у сфері харчового виробництва, запрошує в команду технолога для розвитку нового плодоовочевого напрямку з розміщенням.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941077
Бухгалтер, м. Київ
ГО "Дівчата" запрошує на роботу бухгалтера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69940464
Провідний фахівець з організації складського господарства, м. Бровари
Компанія "Нестле Україна" оголошує конкурс на тимчасову позицію провідний фахівець з організації складського господарства в c. Велика Димерка.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 12 годин (8:00 - 20:00 або 20:00 - 8:00; 14-15 змін на місяць).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69940590
Фінансовий контролер, м. Київ
ПрАТ ВК Укрнафтобуріння шукає фінансового контролера.
Заробітна плата: від 35 000 до 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69939831
Інженер-технолог, м. Бровари
ПП Хімпласт шукає інженера-технолога (екструзія ПВХ).
Заробітна плата: від 15 000 до 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937029
Фахівець з цивільного захисту та охорони праці, м. Київ
Компанія "Нестле Україна" оголошує конкурс на позицію фахівець з цивільного захисту та охорони праці.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69939633
Фахівець з кадрового адміністрування, м. Київ
Українська консалтингова компанія EBS шукає фахівця з кадрового адміністрування.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938855
Молодший аудитор, м. Київ
Консалтингова компанія EBS шукає молодшого аудитора.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938856
Бухгалтер, м. Київ
Консалтингова компанія EBS шукає бухгалтера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938857
Комерційний директор, м. Київ
Компанія з виробництва, зберігання та продажу зернових та олійних культур, оголошує конкурс на зайняття вакантної ролі комерційного директора.
Заробітна плата: від 110 000 до 130 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69940253
Керівник електротехнічного проектного відділу, м. Київ
Інжинірингова компанія запрошує на роботу керівника електротехнічного відділу.
Заробітна плата: від 60 000 до 70 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69939822
Кондитер, м. Київ
Сільпо шукає кондитера.
Заробітна плата: 19 800 – 28 100 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5351839/
Кухар-універсал, м. Київ
Ресторан "SHEF" шукає кухаря-універсала.
Заробітна плата: 1300+% / щотижневі виплати.
Графік роботи: позмінний договірний з 9:00 − 21:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5139437/
Адміністратор рецепції, м. Дніпро
A2 clinic запрошує на роботу адміністратора рецепції.
Заробітна плата: 18 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: 2/2, з 9:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4901522/
Продавець-консультант, м. Дніпро
Магазин електроніки Touch шукає продавця-консультанта.
Заробітна плата: 35 000 грн.
Графік роботи: з 10:00 до 20:00 (5 робочих днів / 2 вихідних).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2353568/
Обліковець, м. Львів
В Ябко потрібен обліковець.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4477481/
Адміністратор косметології, м. Львів
Косметологія Олійник відкрив конкурс на вакантну посаду адміністратора.
Заробітна плата: 19 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: позмінний, 2/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3745140/
Фахівець ділянки, вантажник, м. Харків
Нова пошта шукає фахівця ділянки, вантажника.
Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5322486/
Рентгенолаборант, м. Харків
Планета стоматології, центр інноваційних технологій запрошує на роботу рентгенолаборанта.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: 9:00 до 19:00 кожного дня. Дві суботи робочі, дві вихідні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3627302/
Flutter-розробник (дистанційна робота)
Work.ua запрошує на роботу Flutter-розробника.
Заробітна плата: 74 000 – 110 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5362366/
English Copywriter (дистанційна робота)
Sloboda studio запрошує на роботу English Copywriter.
Заробітна плата: 44 000 – 54 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5375741/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]