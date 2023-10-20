Дайджест вакансій: робота в Україні для людей з досвідом і без

Delo.ua спільно з Work.ua, GRC.ua та OLX.Робота створили щотижневу добірку вакансій. Є робота для фахівців різних галузей по всій Україні.

Збиральниця настільних ігор, м. Одеса

Компанія "Strateg", шукає співробітника на посаду збиральника настільних ігор. Головна відповідальність буде полягати у збиранні та пакуванні настільних ігор, щоб забезпечити їх високу якість та готовність до доставки клієнтам.

Заробітна плата: 10 000 - 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/zbiralnitsya-nastlnih-gor-IDT9zro.html

Піший курʼєр, м. Київ

Компанія Укртранс шукає пішого кур'єра для доставки по місту, надається безкоштовне проживання.

Заробітна плата: 22 000 - 28 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pshiy-kurr-rabota-z-zhitlom-prozhivannyam-kiv-IDT5wwd.html

Вантажник, м. Світловодськ

Нова Пошта шукає вантажника.

Заробітна плата: 17 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/vantazhnik-m-svtlovodsk-IDT6hkV.html

Курʼєр, м. Київ

В доставку їжі TainaBox потрібен курьер мото на мотороллер компаніі.

Заробітна плата: 15 000 - 17 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/kurer-na-motoroller-kompan-IDSzvK0.html

Комплектувальники на склад магазина, м. Полтава

На склад магазина потрібні комплектувальники.

Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: з 8:00 до 19:30 (2 дня у день / 2 дня в нічь / 4 дня вихідних).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/komplektuvalniki-na-sklad-magazina-IDTclY7.html

Менеджер з оренди нерухомості, м. Кривий Ріг

Агенція нерухомості "REALTY GROUP" проводить набір співробітників на вакансію: менеджер з оренди / продажу нерухомості.

Заробітна плата: 10 000 - 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/menedzher-z-orendi-neruhomost-IDTafcq.html

Рієлтор, м. Київ

Потрібен рієлтор з нерухомості.

Заробітна плата: 10 000 - 35 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/rltor-agent-z-neruhomost-IDSWfnw.html

Страховий агент, м. Київ (віддалена робота)

Інконтакт шукає страхового агента.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/shukamo-strahovih-agentv-IDRD7ia.html

Оптометрист, медична сестра, с. Гірник

Потрібен оптомерист, медична сестра.

Заробітна плата: 10 000 - 18 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/optometrist-medichna-sestra-IDTm23a.html

SMM-спеціаліст в кавʼярню, м. Київ (віддалена робота)

Потрібна людина для ведення інстаграм-стрінки кавʼярні-бару.

Заробітна плата: 1 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/smm-spetsalst-v-kavyarnyu-IDTmvas.html

Промоутер, м. Кривий Ріг

Компанія Azursoft шукає промоутерів.

Заробітна плата: 3 500 - 10 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: ​​https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/shukamo-promouterv-kriviy-rg-IDTmuz3.html

СММ-менеджер, м. Одеса

ФОП Склема Тетяна шукає CMM-менеджера.

Заробітна плата: 8 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/robota-smm-menedzhera-IDTiXIR.html

Медсестра в пансіонат, м. Київ

Потрібна медична сестра або медбрат в пансіонат для літніх людей.

Заробітна плата: 750 - 12 000 грн.

Графік роботи: вахта 15/15.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/medsestra-v-pansonat-IDTlq8b.html

Администратор, м. Обухів

Медичний центр "ОртоРейн" шукає в свою команду адміністратора.

Заробітна плата: 15 000 - 25 000 грн.

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/robota-v-medichnomu-tsentr-IDT7etl.html

Промоутер, м. Харків

Потрібен промоутер для роздачі флаєрів в районі театру опери і балету.

Заробітна плата: 9 000 - 14 000 грн.

Графік роботи: з 11:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/promouter-m-harkv-IDRuNqg.html

Касир, м. Бровари

У магазин потрібен касир.

Заробітна плата: 14 000 - 17 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/termnovo-potrben-kasir-brovari-masiv-IDTmvTG.html

Працівник у цех випічки, м. Львів

Потрібен працівник у цех випічки. Роботодавець розгляне кандидита без досвіду.

Заробітна плата: 15 500 - 16 500 грн.

Графік роботи: 2/2 з 8:00 до 20:00 - денна зміна; з 20:00 до 8:00 - нічна зміна.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/robota-na-tseh-vipchki-virobnitstvo-IDTmvQ9.html

Пакувальник на склад, м. Дніпро

Будівельна компанія LeGrand шукає пакувальника на склад.

Заробітна плата: 16 000 - 18 000 грн.

Графік роботи: Пн - Сб з 10:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pakuvalnik-na-sklad-IDTmwK4.html

Робітниця по догляду за рослинами, м. Камʼянське

ТОВ "Тепличний комбінат "Дніпровський" шукає робітницю по догляду за рослинами.

Заробітна плата: 10 000 - 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/robtnitsya-po-doglyadu-za-roslinami-ogrok-tomat-IDTiYcl.html

Оператор, рабочий на виробництво, м. Запоріжжя

Компанія "СОЛТ-ОИЛ, ТОВ" є виробником олив та мастильних матеріалів, шукає робочого на виробництво.

Заробітна плата: 13 000 - 22 000 грн.

Графік роботи: день-ніч.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/operator-rabochiy-na-proizvodstvo-IDQjMCt.html

Помічник пекаря, м. Кривий Ріг

У зв'язку з розширенням штату в пекарні, запрошується на роботу помічник пекаря, пекарь.

Заробітна плата: від 8 000 грн.

Графік роботи: 2/2 денна, 2/2 нічна.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pomchnik-pekarya-pekar-IDR52Ft.html

Медична сестра у відділення отоларингології, м. Дніпро

У відділення отоларингології та щелепно-лицевої хірургії потрібна медична сестра.

Заробітна плата: 16 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: нічні та добові зміни.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/medichna-sestra-u-vddlennya-otolaringolog-IDSLJFF.html

Директор/ка Інституту Досліджень з Відновлення та Розбудови, м. Київ

На роботу запрошується вища посадова особа, яка буде на постійній основі займатись дослідженнями з відновлення, розбудови, розвитку України.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941074

Директор/ка Альянсу Українських Організацій Громадського Сектору, м. Київ

На роботу запрошується вища посадова особа, яка буде відповідати за керівництво та стратегічне і операційне управління Альянсу через робочі групи членів Альянсу та інші структури.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941076

Технолог, м. Бородянка

Міжнародна компанія у сфері харчового виробництва, запрошує в команду технолога для розвитку нового плодоовочевого напрямку з розміщенням.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69941077

Бухгалтер, м. Київ

ГО "Дівчата" запрошує на роботу бухгалтера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69940464

Провідний фахівець з організації складського господарства, м. Бровари

Компанія "Нестле Україна" оголошує конкурс на тимчасову позицію провідний фахівець з організації складського господарства в c. Велика Димерка.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 12 годин (8:00 - 20:00 або 20:00 - 8:00; 14-15 змін на місяць).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69940590

Фінансовий контролер, м. Київ

ПрАТ ВК Укрнафтобуріння шукає фінансового контролера.

Заробітна плата: від 35 000 до 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69939831

Інженер-технолог, м. Бровари

ПП Хімпласт шукає інженера-технолога (екструзія ПВХ).

Заробітна плата: від 15 000 до 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69937029

Фахівець з цивільного захисту та охорони праці, м. Київ

Компанія "Нестле Україна" оголошує конкурс на позицію фахівець з цивільного захисту та охорони праці.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69939633

Фахівець з кадрового адміністрування, м. Київ

Українська консалтингова компанія EBS шукає фахівця з кадрового адміністрування.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938855

Молодший аудитор, м. Київ

Консалтингова компанія EBS шукає молодшого аудитора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938856

Бухгалтер, м. Київ

Консалтингова компанія EBS шукає бухгалтера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69938857

Комерційний директор, м. Київ

Компанія з виробництва, зберігання та продажу зернових та олійних культур, оголошує конкурс на зайняття вакантної ролі комерційного директора.

Заробітна плата: від 110 000 до 130 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69940253

Керівник електротехнічного проектного відділу, м. Київ

Інжинірингова компанія запрошує на роботу керівника електротехнічного відділу.

Заробітна плата: від 60 000 до 70 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69939822

Кондитер, м. Київ

Сільпо шукає кондитера.

Заробітна плата: 19 800 – 28 100 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5351839/

Кухар-універсал, м. Київ

Ресторан "SHEF" шукає кухаря-універсала.

Заробітна плата: 1300+% / щотижневі виплати.

Графік роботи: позмінний договірний з 9:00 − 21:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5139437/

Адміністратор рецепції, м. Дніпро

A2 clinic запрошує на роботу адміністратора рецепції.

Заробітна плата: 18 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: 2/2, з 9:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4901522/

Продавець-консультант, м. Дніпро

Магазин електроніки Touch шукає продавця-консультанта.

Заробітна плата: 35 000 грн.

Графік роботи: з 10:00 до 20:00 (5 робочих днів / 2 вихідних).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2353568/

Обліковець, м. Львів

В Ябко потрібен обліковець.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4477481/

Адміністратор косметології, м. Львів

Косметологія Олійник відкрив конкурс на вакантну посаду адміністратора.

Заробітна плата: 19 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: позмінний, 2/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3745140/

Фахівець ділянки, вантажник, м. Харків

Нова пошта шукає фахівця ділянки, вантажника.

Заробітна плата: 18 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5322486/

Рентгенолаборант, м. Харків

Планета стоматології, центр інноваційних технологій запрошує на роботу рентгенолаборанта.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: 9:00 до 19:00 кожного дня. Дві суботи робочі, дві вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3627302/

Flutter-розробник (дистанційна робота)

Work.ua запрошує на роботу Flutter-розробника.

Заробітна плата: 74 000 – 110 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5362366/

English Copywriter (дистанційна робота)

Sloboda studio запрошує на роботу English Copywriter.

Заробітна плата: 44 000 – 54 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5375741/