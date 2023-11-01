Как составить резюме, чтобы получить работу: советы экспертов

Как создать правильное резюме белым и голубым воротничкам, а также IT-специалистам, чтобы работодатель пригласил вас на собеседование. Что можно указывать в резюме, а какие данные могут навредить, рассказывает Delo.ua.

Резюме – это своего рода "паспорт" претендента на вакансию перед работодателем. Поэтому независимо от профессии, опыта и уровня компетенций важно уметь создать резюме, которое четко отразит навыки, достижения и привлечет внимание работодателя, говорит руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

Так, для получения работы заранее нужно поработать над созданием резюме, чтобы искатель мог попасть на собеседование и получить должность, на которую подается.

Требования к резюме

По словам маркетинг-директора первой платформы по поиску работы robota.ua Юлии Далибук, прежде всего, на что обращают внимание большинство рекрутеров – это структура и формат резюме на работу.

Чтобы заинтересовать будущего работодателя, следует придерживаться простых рекомендаций при описании опыта:

объем – максимум 1,5 страницы;

единый стиль оформления;

шрифт, который легко читать;

отсутствие грамматических ошибок;

минимализм в иллюстрировании и инфографиках;

сохранение в PDF формате;

портфолио отдельным документом (при наличии);

сопроводительное письмо конкретному работодателю (не шаблон).

Как отметила Мария Абдуллина, общее правило составления резюме на работу – оно должно быть ориентировано на раскрытие ваших профессиональных качеств, опыта, навыков и достижений, соответствующих конкретной вакансии.

Кроме этого в резюме также важны:

Понятность и лаконичность: резюме должно быть понятно и восприниматься с легкостью. Для этого избегайте лишних сложных терминов (если речь не идет о рабочем сленге) или слишком общих слов или фраз.

резюме должно быть понятно и восприниматься с легкостью. Для этого избегайте лишних сложных терминов (если речь не идет о рабочем сленге) или слишком общих слов или фраз. Адаптируйте свое резюме к каждой конкретной вакансии , подчеркивая навыки и опыт, наиболее релевантные для определенной должности.

, подчеркивая навыки и опыт, наиболее релевантные для определенной должности. Объективность: будьте честны в описании своего опыта и навыков. Ключевые навыки желательно собрать в отдельный итог на 2-3 предложения и указать их в начале резюме еще до блока с опытом. Так работодатель сможет увидеть ваши ключевые сильные стороны и знания.

будьте честны в описании своего опыта и навыков. Ключевые навыки желательно собрать в отдельный итог на 2-3 предложения и указать их в начале резюме еще до блока с опытом. Так работодатель сможет увидеть ваши ключевые сильные стороны и знания. Ключевые слова: при составлении резюме используйте ключевые слова, часто встречающиеся в описании вакансии. Таким образом, можно повысить вероятность, что ваше резюме будет обнаружено системами подбора кандидатов.

при составлении резюме используйте ключевые слова, часто встречающиеся в описании вакансии. Таким образом, можно повысить вероятность, что ваше резюме будет обнаружено системами подбора кандидатов. Структура: разделите резюме на четкие блоки, такие как "Образование", "Опыт Работы", "Навыки" и т.д. Так оно будет легче читаться и среди всего текста не потеряется важная для работодателя информация.

Обязательно используйте свое подлинное имя в резюме , а не псевдоним или никнейм (при условии, что это не официально принятая практика в вашей отрасли).

Важно! Не забывайте проверять резюме на грамматические и орфографические ошибки перед его отправкой. Помните, что каждое резюме должно быть индивидуальным и подготовленным для конкретной вакансии.

Что написать в резюме, кроме релевантного опыта

Эксперт по рынку труда Юлия Далибук определила, что еще нужно писать в резюме, кроме релевантного опыта работы, в частности:

Название должности и формат работы. Если название должности в резюме не соответствует опыту, это может значительно затянуть поиск. Поэтому указывайте ту позицию, на которую вы претендуете. Этот принцип должен работать в обе стороны: работодатель должен также указывать релевантное название должности, тогда можно получить лучший метч.

Если вы ищете удаленную работу или гибридный формат, следует отметить это в резюме. Также, если вы рассматриваете вариант переезда, то напишите, что готовы к релокации. Это упростит поиск и отфильтрует не подходящие вам варианты.

Актуальные контакты для оперативной связи. Можно указать несколько контактов и указать удобный способ связи (телефон, мессенджер, email). Не стоит указывать многие контакты, если вы постоянно на связи. Если же вы находитесь в зоне риска нестабильной телефонной сети, следует добавить несколько контактов.

Пожелания по уровню заработной платы. Вопросы заработной платы могут обсуждаться на протяжении всех этапов рекрутинга. Указав сумму, на которую вы ориентируетесь, вы поможете не только сохранить время всех участников процесса, но и зафиксировать свои финансовые ожидания.

Фото в резюме: добавлять или нет?

По мнению Абдуллиной, не обязательно добавлять личное фото в резюме, ведь оценка должна происходить исключительно на основе указанных профессиональных умений и данных об имеющемся опыте.

Особенно настораживает, когда работодатель ставит наличие фотографии обязательным условием. Из этого можно заключить, что кандидат будет оцениваться не только по профессиональным признакам. Вообще, резюме без фото является практикой, которая уже широко распространена на Западе как способ борьбы с предубеждениями. Ведь ни цвет кожи, ни внешность в целом не должны влиять на выводы кандидатов на должность. Мария Абдуллина руководитель направления OLX Работа

Однако сейчас украинские реалии немного далеки от западных нарративов и наличие фото в резюме на работу все еще достаточно часто. Поэтому если есть условие о фотографии – тогда добавляем ее, если нет – упускаем. Это будет способствовать борьбе с предубеждениями на украинском рынке труда.

Что не следует указывать в резюме

Не следует включать в резюме на работу личную информацию, такую как религиозные убеждения, состояние здоровья или семейное положение. Это данные, которые не имеют значения для вашей профессиональной квалификации. Резюме должно быть лаконичным и фокусироваться на ключевых аспектах опыта и навыках.

Следует избегать деталей, не имеющих прямого отношения к должности, на которую вы претендуете. Не следует указывать информацию о конфликтах или негативном опыте в работе. Также не рекомендуется указывать в резюме уровень текущей или прошлой заработной платы. Обычно это обсуждается индивидуально во время собеседования.

Важно! Не писать в резюме контактные данные человека, на которого ссылаетесь, как тот, кто может дать рекомендации о вас, без согласия этого лица. Тем более что обычно рекомендации предоставляются после запроса во время собеседования.

Юлия Далибук добавила, какие данные в резюме на работу могут повредить поиску работы, а именно:

Нерелевантный опыт, навыки и образование. Резюме должно соответствовать должности, на которую вы претендуете. Лучше не рассказывать об опыте работы, не касающемся вашей текущей профессии. К примеру, если в студенчестве вы работали официантом, а сейчас претендуете на должность редактора, то лучше рассказать о даже небольшом, но релевантном опыте работы с текстами. То же касается образования и навыков. Если эта информация не соответствует вашей желаемой должности, ее лучше не указывать.

Шаблонность в выражениях. Раздел о личных качествах – это отдельная боль HR-специалистов. Коммуникабельность, ответственность и стрессоустойчивость – наиболее распространенные там встречающиеся слова. Поэтому чаще всего работодатели просто не обращают на этот раздел внимание. Если вы хотите показать эти качества о вас, напишите нешаблонно. Например, "Во время ковида наладил/наладила коммуникацию между редакционным отделом и иностранными журналистами в первую неделю локдауна", или "Организовал/организовала бесперебойную работу редакции в октябре 2022 в условиях блекаутов".

Ложная информация. Пожалуй, самый важный пункт. Во-первых, если информация касается опыта или образования, ее легко проверить. Во-вторых, если вы соврали о навыках, то они откроются во время следующих этапов рекрутинга – собеседования или испытательного периода. К примеру, когда вы указываете определенный уровень знания английского языка, то следует понимать, что на этот уровень будет рассчитывать работодатель. Если у вас нет достаточного уровня, но очень хотите работать, то стоит отметить, что вы в процессе обучения/повышения уровня, вы действительно можете повысить уровень знаний и навыков в процессе работы.

Различия в написании резюме для белых и синих воротничков

Резюме давно стало распространенной практикой для белых воротничков, то есть представителей так называемых "офисных профессий", руководителей. Однако для голубых воротничков или представителей рабочих специальностей резюме – это часто сложная неизвестная вещь.

У представителей рабочих профессий резюме может быть менее формальным, однако обязательно включать информацию о рабочем опыте и навыках. Также в резюме важно:

Показать свою экспертизу: перечислите свои конкретные навыки, которые вы приобрели на предыдущих работах. Делайте акцент на результатах: расскажите о конкретных достижениях, которые вы имели на предыдущих работах. Важно также показать, как именно ваша работа приносила пользу компании.

Написать о специализированных навыках: в резюме следует указать специальные программы, технологии и инструменты, которые вы умеете использовать.

Указать лидерство и коммуникации: если у вас есть опыт руководства или коммуникации с другими командами или клиентами, укажите это в резюме.

Указать профессиональное развитие: укажите курсы, семинары, тренинги или сертификаты, которые вы прошли, чтобы поддерживать уровень ваших навыков и улучшать их.

Дополнительная информация: укажите дополнительную релевантную информацию конкретной вакансии. Например, наличие водительского удостоверения и его категория, санитарной книги, собственного транспорта и т.п.



Несмотря на то, что резюме является важным инструментом для представления себя на рынке труда, следует рассмотреть возможность использования дополнительных ресурсов, которые помогут вам привлечь внимание работодателей.

Альтернативами к созданию традиционного резюме воротничков могут быть:

Профиль на специализированных сайтах . К примеру, для белых воротничков социальная сеть LinkedIn предоставляет возможность создать онлайн-профиль, где вы можете указать свой опыт, навыки и достижения. Профиль LinkedIn может служить аналогом резюме и позволяет легко общаться с коллегами и работодателями.

. К примеру, для белых воротничков социальная сеть LinkedIn предоставляет возможность создать онлайн-профиль, где вы можете указать свой опыт, навыки и достижения. Профиль LinkedIn может служить аналогом резюме и позволяет легко общаться с коллегами и работодателями. Для представителей рабочих специальностей оптимальным вариантом может быть составление резюме кандидата на сервисе OLX Работа и других платформах, специализирующихся непосредственно на сегменте голубых воротничков.

Портфолио. Если результаты вашей работы можно представить с помощью визуалов (например, через фотографии, рисунки, фоторемонтные работы и т.п.), вы можете создать собственное портфолио и делиться им с потенциальными работодателями.

Если результаты вашей работы можно представить с помощью визуалов (например, через фотографии, рисунки, фоторемонтные работы и т.п.), вы можете создать собственное портфолио и делиться им с потенциальными работодателями. Профессиональный блог или веб-сайт. Если у вас есть навыки ведения блога или веб-разработки, вы можете создать собственный вебсайт или добавить в резюме ссылку на блог. Это поможет воочию продемонстрировать ваш опыт и уровень навыков.

Как создать резюме IТ-специалиста

По словам директора по рекрутингу GlobalLogic Юлии Шмули, за период войны к компании присоединилось 900 новых специалистов, в том числе сотни начинающих специалистов. Проанализировав последние CV, завершившиеся предложением о сотрудничестве, GlobalLogic сформировали ТОП-5 рекомендаций для IТ-специалистов:

Укажите только релевантный для желаемой позиции опыт: не стоит указывать летнюю подработку или работу в другой сфере, если это не связано с обязанностями на желаемой должности . Опишите конкретные задачи, которые выполняли на предыдущей должности, и достигнутые успехи. Например, вы занимались баг-фиксингом, были ментором или настроили рабочие процессы с нуля – напишите об этом. Оставайтесь искренними и не бойтесь чего-то не знать . Вы можете овладеть необходимыми навыками уже будучи на новой должности. Если вы воплощали pet-проекты – расскажите о них несколькими предложениями. Это обязательно заинтересует рекрутера, особенно если коммерческого опыта немного. Если вы свитчер , опишите навыки и опыт, который будет актуален для желаемой должности. К примеру, если вы работали бухгалтером — напишите о ваших знаниях в области математики, которые необходимы для разработчика. Не забывайте обновлять CV: чем более актуальны данные, тем лучшее представление о вас будет иметь команда. Укажите конкретные достижения, то, чем гордитесь или чему смогли научиться во время каждой работы, это поможет компании ознакомиться не только с вашими возможностями, но и потенциалом, который у вас есть

Основные требования к качественному резюме – это читабельность, лаконичность и простота . CV должно быть структурировано, чтобы рекрутер легко нашел ключевые детали.

Когда создаете резюме, следует учесть эти базовые пункты:

Формат : оптимальным форматом является PDF. Из бесплатных онлайн-сервисов можно воспользоваться: https://www.canva.com/ https://www.visualcv.com/ https://cvmkr.com/CV/new#0

Но не стоит выбирать слишком цветные или "креативные" макеты: чем проще будет оформление, тем меньше будет отвлекаться от основного - навыков и опыта. Юлия Шмуля директор по рекрутингу GlobalLogic

Требования к резюме IT-специалиста

Директор по рекрутингу GlobalLogic Шмуля дала советы, как IT-специалисту правильно оформить резюме, а именно:

Объем. CV должно занимать 1-2 страницы текста.

Язык. Если вы планируете попасть в международную компанию, отправляйте резюме на английском. Структура. CV будет зависеть от конкретной должности, на которую подается кандидат, однако есть "must-have" пункты для всех. Они включают:



Фамилия и имя.

Контактная информация Кроме вашего телефона и e-mail добавьте страницы в социальных сетях: LinkedIn, Facebook. Также добавьте GitHub или другие платформы, где можно увидеть ваши роботы.

Место жительства.

Умения и навыки. Определите, в каком направлении вы развиваетесь и какую позицию мечтаете занять.

Владение языками. Обратите внимание, что большинство IT-компаний общаются на английском, поэтому не забудьте указать свой уровень согласно CEFR.

Укажите образование и добавьте информацию о курсах.



Опыт.

Шмуля добавила, что, планируя отправку, не ограничивайтесь привычными сайтами по поиску работы: вы также можете написать лично рекрутеру на LinkedIn или пойти на открытую позицию на сайте компании.