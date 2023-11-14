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Автомеханик, рынок труда, Украина
Работа автомехаником. Иллюстрация: Delo.ua
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Автомеханик

Спрос на услуги автомеханика всегда, поэтому эти специалисты всегда имеют работу и достойную зарплату. Но не всегда работа автомеханика легка, поэтому предлагаем рассмотреть все плюсы и минусы этой специальности.

Автомеханик – это специалист по ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта. Таких специалистов еще называют автослесарями.

Что делает автомеханик

Автомеханик, используя разное оборудование, выясняет, где и какие неисправности в работе автомобиля. После диагностики автомеханик производит ремонт авто. Автомеханик должен уметь чинить, разбирать и собирать разные механизмы в авто. Также автомеханики производят замену технических жидкостей, фильтров, а еще подбирают и заказывают детали, чтобы в будущем заменить ими вышедшие из строя.

Какие бывают специализации автомехаников:

  • механик-диагност, устанавливающий природу и причину неисправности;
  • моторист – специализируется на двигателях;
  • автоэлектрик, занимающийся автомобильным электрооборудованием;
  • автожерстянщик, устраняющий повреждение на кузове машины;
  • автомаляр – занимается покраской;
  • вулканизатор – специалист по ремонту автомобильных камер и другие.

Какая зарплата у автомеханика

Минимальная зарплата автомеханики составляет от 20 000 грн/мес, но уровень дохода зависит от города и сервиса, где будет работать автомеханик. Средняя зарплата составляет примерно 35 000 грн/мес, но в зависимости от опыта можно зарабатывать гораздо больше. Отметим, что спрос на услуги автомеханика постоянно.

Плюсы и минусы в работе автомехаником

Плюсы Минусы
Большой спрос на услуги специалистов.   Большая ответственность.
Стабильный и достойный доход. Трудовая погрузка.
Разноплановые трудовые задачи. Травмоопасная работа.
Нужно постоянно учиться.

Как стать автомехаником

Чтобы получить образование автомеханика, можно пройти профессиональные курсы или учиться в профильных заведениях высшего и высшего образования.

Где учиться на автомеханике

Образование автомеханика можно получить в профильных заведениях профессионально-технического, высшего и высшего образования.

Курсы автомеханика

Предлагаем рассмотреть несколько учебных заведений, где можно получить образование автомеханика:

Какие навыки нужны для работы автомехаником

Чтобы работать автомехаником нужно обладать разнообразными навыками, как:

  • Знание автомеханических оснований.
  • Диагностические навыки.
  • Умение работать с инструментами.
  • Знание технологий. Современные автомобили имеют встроенные компьютеры и электронику, поэтому важно понимать современные автомобильные технологии и системы.
Фото 2 — Автомеханик
  • Умение читать и понимать схемы и руководства.
  • Физическая выносливость.
  • Коммуникация.
  • Техническая осведомленность.
  • Умение решать проблемы.

Это общий список навыков, которые необходимы для работы автомехаником. Требования могут варьироваться в зависимости от конкретной специализации и типа автосервиса.