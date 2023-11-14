Спрос на услуги автомеханика всегда, поэтому эти специалисты всегда имеют работу и достойную зарплату. Но не всегда работа автомеханика легка, поэтому предлагаем рассмотреть все плюсы и минусы этой специальности.
- Что делает автомеханик
- Какая зарплата у автомеханика
- Плюсы и минусы в работе автомехаником
- Как стать автомехаником
Автомеханик – это специалист по ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта. Таких специалистов еще называют автослесарями.
Что делает автомеханик
Автомеханик, используя разное оборудование, выясняет, где и какие неисправности в работе автомобиля. После диагностики автомеханик производит ремонт авто. Автомеханик должен уметь чинить, разбирать и собирать разные механизмы в авто. Также автомеханики производят замену технических жидкостей, фильтров, а еще подбирают и заказывают детали, чтобы в будущем заменить ими вышедшие из строя.
Какие бывают специализации автомехаников:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- механик-диагност, устанавливающий природу и причину неисправности;
- моторист – специализируется на двигателях;
- автоэлектрик, занимающийся автомобильным электрооборудованием;
- автожерстянщик, устраняющий повреждение на кузове машины;
- автомаляр – занимается покраской;
- вулканизатор – специалист по ремонту автомобильных камер и другие.
Какая зарплата у автомеханика
Минимальная зарплата автомеханики составляет от 20 000 грн/мес, но уровень дохода зависит от города и сервиса, где будет работать автомеханик. Средняя зарплата составляет примерно 35 000 грн/мес, но в зависимости от опыта можно зарабатывать гораздо больше. Отметим, что спрос на услуги автомеханика постоянно.
Плюсы и минусы в работе автомехаником
|Плюсы
|Минусы
|Большой спрос на услуги специалистов.
|Большая ответственность.
|Стабильный и достойный доход.
|Трудовая погрузка.
|Разноплановые трудовые задачи.
|Травмоопасная работа.
|Нужно постоянно учиться.
Как стать автомехаником
Чтобы получить образование автомеханика, можно пройти профессиональные курсы или учиться в профильных заведениях высшего и высшего образования.
Где учиться на автомеханике
Образование автомеханика можно получить в профильных заведениях профессионально-технического, высшего и высшего образования.
Курсы автомеханика
Предлагаем рассмотреть несколько учебных заведений, где можно получить образование автомеханика:
- Барский колледж транспорта и строительства.
- AHK Ukraine: Курс "Основы мехатроники автомобилей" .
- Академия автосервиса.
Какие навыки нужны для работы автомехаником
Чтобы работать автомехаником нужно обладать разнообразными навыками, как:
- Знание автомеханических оснований.
- Диагностические навыки.
- Умение работать с инструментами.
- Знание технологий. Современные автомобили имеют встроенные компьютеры и электронику, поэтому важно понимать современные автомобильные технологии и системы.
- Умение читать и понимать схемы и руководства.
- Физическая выносливость.
- Коммуникация.
- Техническая осведомленность.
- Умение решать проблемы.
Это общий список навыков, которые необходимы для работы автомехаником. Требования могут варьироваться в зависимости от конкретной специализации и типа автосервиса.