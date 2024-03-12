Не влюбляйтесь в собственные идеи. Как обучение в акселераторе изменило мой подход к стартапам

Недавно я представила собственный проект в Швейцарии. Это был последний этап учебной программы в Founder Institute — международном акселераторе, объединяющем предпринимателей по всему миру. Презентация стала частью выпускного, на который собрались не только участники курса, но и менторы и инвесторы.

Целью моего обучения был запуск проекта, и к акселератору я пришла в поисках знаний и навыков, которые могут дать только люди, которые уже прошли путь от бизнес-идеи до ее удачной реализации. Главное, чему нас учили: не влюбляться в собственные идеи, терпеть неудачу, прислушиваться к клиентам и быстро меняться.

Уже на первом занятии я увидела, какие ошибки допускала в своих проектах. В прошлом году мы с командой даже поставили на паузу один проект, на котором работали, хотя было сделано много. Поэтому я хочу поделиться инсайтами, полученными во время обучения. Что делать, чтобы удачно запустить стартап, и главное чего точно делать не стоит?

Мой опыт обучения в международном акселераторе

В программе было 17 модулей, ведущих от идеи к реализации. Нашей задачей как участников было довериться процессу. Программа охватывала все этапы работы: от видения и миссии до брендинга, сотрудничества с инвесторами и развития стартапа.

Каждую неделю мы с одногруппниками и менторами встречались онлайн. Занятие длилось три часа. Начинали мы с hot seats – это отличный формат, во время которого я переживала перерождение от стресса, потому что нужно было за несколько минут представить другим свою идею. С течением времени я научилась воспринимать это как возможность, а не угрозу. Европейцам было заметно легче, чем мне. Наверное, их в детстве не ставили неожиданно на стул, чтобы они рассказывали стишки. Для себя извлекла невероятную пользу от этого формата.

Далее проходили презентации от менторов. Они практики, и каждый готовил тему по своему опыту, с примерами. Завершалась обучающая сессия вопросами.

Кроме того, мы готовили домашние задания. Они были объемными, приходилось работать каждый день, и это было сложно, но все делалось для того, чтобы от мечтаний мы перешли к рутинной реализации. В моей когорте все участники были на этапе идеи. Я пришла с готовым валидированным тестом, который мы разработали с когнитивно поведенческим психотерапевтом, чтобы люди могли создавать контент, опираясь на свои преимущества. Сейчас передо мной стоит задача отцифровать методологию и опыт, чтобы можно было передать их пользователям. Я хочу изменить, как мы проявляем себя в публичном пространстве.

Программа также предусматривала работу в группах. Каждую неделю мы встречались с одногруппниками и обсуждали прогресс. Если его не было, помогали друг другу понять, в чем проблема. Это так круто! После нашего общения я знала, что делать дальше. Это было поддерживающее окружение, желающее, чтобы у тебя все получилось. Мы решили не терять контакт и запланировали регулярные звонки после завершения программы.

В рамках обучения у нас также были еженедельные получасовые встречи с менторами. Мы имели список опытных наставников, к которым приходили со своими вопросами. Это очень мощный рабочий формат. Сейчас думаю, как его интегрировать в работу своего агентства для клиентов.

Если вы планируете новый проект, очень советую обратиться к международным акселераторам. Там вы найдете не только практические знания и советы, но также поддержку и вдохновение. Одна из самых важных вещей, которые следует определить перед запуском стартапа: действительно ли то, что вы предлагаете, нужно пользователям? Иногда нам так нравится собственная идея, что сложно признать: она не решает проблемы целевой аудитории.

Как проверить спрос на будущий продукт

Звучит странно, но чтобы узнать, будет ли продукт пользоваться спросом, сам продукт и не нужен достаточно интервью и общения с целевой аудиторией. Вот только общаться нужно грамотно. Не следует слепо верить словам пользователей, что они заплатят за продукт. Во время интервью это скажет практически каждый, некоторые даже назовут конкретную сумму. Это вовсе не гарантирует, что они будут действительно покупать готовый продукт, когда вы запустите стартап.

Чтобы быть уверенным в том, что пользователи готовы платить, нужно, чтобы они заплатили. Все вместе просто и сложно.

В программе Founder Institute я получила такой совет: сделать функционал онлайн-сервиса и дать его за деньги клиентам. Заплатят ли? Так мы поступали, когда запустили тестирование на модели бренда личности. Пользователи выбирали: заплатить и получить развернутый ответ или остаться в бесплатной версии. Это позволило убедиться, что аудитория действительно согласна платить за сервис.

Если это физический продукт, принцип тот же: он не нужен в идеальном виде — достаточно прототипа. Это может быть, например, гитара из картона, как делал мой одногруппник, строящий компанию по изготовлению гитар. Если вы планируете выпустить приложение, для начала достаточно прорисованных экранов, как в моем случае. Я прихожу и показываю, что может Self-Maestro без существующего приложения. Слушаю пользователя, а затем вместе с UI/UX-дизайнером мы переносим эти знания в Figma. Лучше понять, что вы решаете несуществующую проблему, как можно раньше. Понять и перейти к решению актуальных проблем аудитории.

Мы, предприниматели, часто допускаем эту ошибку: пытаемся решать несуществующие проблемы. Что я имею в виду? Не стоит писать даже первую строчку кода, если вы не уверены на 100%, что этот код нужен пользователям. Приблизительно 80% запускаемых продуктов терпят неудачу именно из-за того, что решают проблемы, которых не существует. И тут сразу хочется навести совет, который мне дали в акселераторе: не влюбляться в свои идеи — влюбляться в проблемы пользователей и решать их.

Почему не стоит торопиться отдавать долю бизнеса

Еще одно распространенное заблуждение при запуске стартапа: не раздумывая отдавать доли в нем. Когда это процент от ничего (потому что прибыли вы еще не получаете), кажется, будто все легко. Но как только в игру вступают деньги, ситуация меняется. На этом этапе многие компании распадаются.

Следует с осторожностью относиться к тому, кто имеет долю в вашем бизнесе, обязательно разделяя работников, контрибьютеров, соучредителей, менторов и инвесторов.

Я уже видела на практике, как это происходит. А во время программы мы проходили целый модуль партнерства и долей. Между учредителями бизнеса и работниками есть огромная разница, поэтому не стоит спешить приглашать работника присоединиться к делу. Здесь нужно учитывать, сколько времени люди готовы посвящать компании, как они относятся к ней.

Существует два совершенно разных типа мышления: основателей бизнеса и наемных рабочих. Нет лучшего или худшего мышления, есть разница между подходами и путать их не стоит. Работник не будет заниматься бизнесом 24/7, как это часто делают учредители — он и не должен. Долю же в компании следует предлагать людям, готовым вкладывать в нее больше времени, чем предполагает стандартный трудовой договор.

Не бойтесь, что вашу идею украдут

Иногда предприниматели избегают рассказывать о собственной идее, чтобы ее не украли. Но в самой по себе идее ничего уникального нет, уникальность есть в реализации и потому, как проделана работа с пользователями. Чем больше мы получаем обратную связь и анализируем ее, тем более успешными становимся.

Я помню, как попадала в эту ловушку. Сейчас с улыбкой вспоминаю, как верила, что кто захочет взять мою идею и начать работу над ней. Сила создания – в партнерстве и взаимодействии. Не стоит думать, что вы знаете все лучше других. Этот совет я получаю всякий раз, когда общаюсь с теми, у кого получилось удачно построить стартап. Этому же нас учили и в акселераторе Founder Institute: не стоит полагаться только на собственное мнение, нужно показывать продукт клиентам, и они все сами скажут.

Меня в этом хорошо направили в FI: я подчеркивала, что моя идея родилась из ежедневной работы по формированию бренда личности клиентов. А меня спросили: твои клиенты будут теперь пользователями платформы? Нет. Моя платформа — для индивидуальных предпринимателей, у которых совсем другие ежедневные проблемы, цели и состояния. Чувствуете разницу?

Ошибки не должны останавливать нас

Хотя обучение проходило онлайн, выпускной я решила посетить оффлайн. Это была возможность презентовать проект. Кроме того, я ехала с личной миссией – проявить бренд украинского предпринимателя, показать известных в мире украинцев и поднять тему войны.

Я ежедневно работаю с темой бренда личности. Но для меня, как и для каждого украинца сейчас очень важно презентовать нашу национальную идентичность. Она как щит, который защищает нас во время постоянных угроз. Каждый день мы доказываем миру своей профессиональной деятельностью, что украинцы крутые и достойные доверия.

С сестрами Гаевыми мы создали открытки с орнаментом казацкой старшины. На открытках были личные подписи художниц, ведь сестры Гая хорошо известны европейской аудитории. Таким образом, мы стремились напомнить о силе и свободе, которую украинцы борются. Я дарила открытки всем, с кем общалась в течение недели в Швейцарии. Это хорошо работает, изменяя восприятие нас миром.

Дальше меня ждет еще больше работы, чем было во время программы. Будет много ошибок и вызовов, что обязательно будет идти не по плану. Но это только добавляет мне ускорение. Когда мы осознаем: что-то не работает, значит только то, что следующим нашим шагом будет сделать так, чтобы заработало.

Я много общаюсь с клиентами и учусь у них создавать продукты и сервисы, каждый день приносить пользу другим. Со своей стороны вдохновляю их делиться своим опытом на более широкую аудиторию. Это классный обмен. Сейчас я приглашаю вас стать первыми, кто протестует мою новую платформу: Selfmaestro.co

Ошибки, которые мы допускаем на пути к своей цели, не должны нас останавливать. Они лишь указывают, почему следует уделить внимание, где мы должны развиваться и расти, в чем мы действительно нуждаемся. Главное: уметь признать собственные ошибки, исправить их и с улыбкой двигаться дальше.