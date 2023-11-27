Когда в США проголосуют за выделение финансовой помощи Украине и Израилю

Лидер большинства в сенате США демократ Чак Шумер планирует провести голосование по запросу президента Джо Байдена о предоставлении миллиардной помощи Украине и Израилю на следующей неделе, 4 декабря.

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Об этом сообщает Politico.

Лидер большинства в Сенате США определил дату голосования

Отмечается, что республиканцы в Сенате стремятся внести изменения в политику безопасности границ как часть любого законопроекта о дополнительных расходах.

Шумер обвинил это требование по поводу границы как "наибольшую задержку" в выделении новых средств на оборону Украины от России и войну Израиля с ХАМАСом.

"Это привело к тому, что десятилетиями ангажированный, гиперпартийный вопрос стал приоритетом двухпартийного большинства", - подчеркнул Шумер.

Он отметил, что демократы "готовы работать над решениями по иммиграции на основе здравого смысла", но предупредил, что если Республиканская партия займет слишком жесткую позицию, это может "поставить под угрозу весь" дополнительный законопроект.

Шумер призвал демократов больше взаимодействовать с республиканцами, чтобы попытаться заключить соглашение.

Отмечается, что 60 голосов за предоставление Украине еще десятков миллиардов долларов по всей вероятности собрать, но республиканцы предупредили, что не сделают этого без соглашения по границе, поскольку считают, что спикер Майк Джонсон не поддержит законопроект, не содержащий положений о безопасности границы.

"Ничто не сделает автократов типа Путина или Си сейчас счастливее, чем увидеть, как Соединенные Штаты колеблются в нашей поддержке украинского народа и его военных. Речь идет не только об украинской или трансатлантической безопасности, но и об американской безопасности, потому что бесконтрольный Путин - это обнаглевший Путин", - подчеркнул Шумер.

Шумер также сообщил, что в ближайшие дни состоится брифинг всех сенаторов по Украине.

Помощь Украине и Израилю вряд ли примут до конца года

Соединенным Штатам до конца 2023 года будет трудно принять новые меры по оказанию помощи Украине и Израилю, тогда как в Конгрессе сохраняются разногласия по предложенным изменениям по охране южной американской границы.

Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, пишет Bloomberg.

"Конгресс требует изменения законов для того, чтобы граница вернулась в прежнее состояние", - заявил политик.

По словам Тернера, это может включать ограничения на въезд через границу с Мексикой лиц, ищущих убежище.

Как пишет Bloomberg, республиканцы в Конгрессе США стремятся связать одобрение иностранной военной помощи с усилением пограничной политики после того, как президент Джо Байден подписал временный законопроект, продолжающий финансирование правительства США до начала следующего года.

"Я думаю, что будет очень трудно достичь этого до конца года, и сейчас препятствием является политика Белого дома по отношению к южной границе", - сказал Тернер.

Отмечается, что на этой неделе Конгресс возвращается к работе, в повестке дня – принятие законов об Израиле и Украине. Дальнейшие осложнения ставят под вопрос, будет ли Вашингтон продолжать предоставлять своим союзникам ресурсы и вооружение.

Когда планируют рассмотреть помощь Украине

Как писал Bloomberg, новая финансовая помощь Украине от США откладывается до середины декабря, а возможно и еще на более долгий срок. Это ставит под сомнение способность Вашингтона передавать оружие, которое является жизненно важным для Киева.

Как сообщает NBC News со ссылкой на источники, лидеры Конгресса США надеются принять помощь Украине и Израилю, а также улучшение американской иммиграционной системы до конца года.

Помощь Украине от США

Президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о финансировании помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предлагается выделить Израилю. Что касается Украины, то для нее президент США предлагает выделить 61,4 млрд. долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Но спикер Конгресса Майка Джонсона решил отдельно голосовать решение о помощи Украине и Израилю, а не одним, как предлагала администрация президента США Джо Байдена, и компенсировать принятие этих решений уступками требованиям ряда республиканцев.

После этого Белый дом обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что вопросы национальной безопасности, в том числе помощь США Украине и Израилю, не должны быть предметом политических разменов в Конгрессе.

В заявлении отмечается, что "существует жесткое двухпартийное согласие", что помощь Украине в защите ее суверенитета от агрессии России и помощь Израилю отвечают прямым интересам национальной безопасности США.

Соединенные Штаты практически исчерпали почти все средства, выделенные для военной помощи Украине в войне против России. Осталось всего 4% или 1,1 миллиарда долларов.

Как заявили в Белом доме, США начинают предоставлять Украине меньшие пакеты помощи, чтобы растянуть возможность поддержки.