Словакия поддержит открытие переговоров ЕС с Украиной

Братислава готова поддержать решение об открытии с Украиной переговоров о вступлении в Евросоюз, которые пройдут на саммите 14-15 декабря.

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Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает пресс-служба МИД Словакии.

"Оценив реформаторские усилия в Киеве, мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, о чем будет идти речь на предстоящем заседании Евросовета. Впрочем, впереди у нашего восточного соседа еще долгий и тернистый путь, все необходимые меры нужно не только одобрить, но и претворить в жизнь и следить за их соблюдением", – подчеркнул Бланар.

Он добавил, что по-прежнему необходимо уделять достаточное внимание поиску мирных решений и заниматься восстановлением Украины. Эти меры должны приблизить страну к членству в ЕС.

"В то же время мы продолжим оказывать Украине гуманитарную поддержку, в частности, по вопросу разминирования и подготовки энергетической инфраструктуры к зиме, и в этом уже были конкретные шаги", - сказал глава МИД Словакии, повторив, что его страна не планирует оказывать Украине военную помощь.

Саммит лидеров Евросоюза: какие могут возникнуть проблемы

На саммите лидеров Евросоюза, который состоится 14-15 декабря, должны рассмотреть вопросы открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также оказании ей помощи на 50 млрд евро в течение 4 лет. Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против предоставления этого транша помощи Украине.

По словам Орбана, Венгрия не поддержит увеличение помощи Украине, если не увидит "очень обоснованное предложение". Кроме того, он предложил отложить вопрос вступления Украины в ЕС на 5-10 лет.

Австрия также не соглашается на начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз в нынешних условиях. По словам федерального канцлера Карла Негаммера, для Украины не должно быть преференций.