Окупанти атакували дронами Дніпропетровщину, на Сумщину скинули міни: ситуація у регіонах

Війська РФ в ніч на 16 червня обстріляли Нікополь: пошкоджені 10 приватних будинків й 4 господарські споруди, понівечені газогони та лінія електропередач. Упродовж доби загарбники 424 рази вдарили по Запорізькій області, під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. На Донеччині троє загиблих внаслідок ворожого обстрілу, а на Харківщині поранення отримав цивільний чоловік.

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Армія РФ завдала ударів по Марганцю та Нікополю

Російські війська обстріляли Марганець і Нікополь Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Під ударом окупантів увечері були Марганець і Нікополь. Але після нічної тиші на ранок - знову райцентр", - уточнив Лисак.

За його словами, ворог застосовував важку артилерію та дрони-камікадзе.

Повідомляється, що на місцях прильотів сталася пожежа. Пошкоджено 10 приватних будинків і 4 господарські будівлі, газопроводи та лінію електропередач.

Постраждалих серед цивільного населення немає.

На Харківщині поранений чоловік

Війська РФ за добу тричі били по Харківській області, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського мінометного обстрілу зруйнований приватний будинок.

У селі Курилівка Куп'янського району через обстріл із РСЗВ пошкоджені три приватні будинки. Постраждав чоловік.

У Богуславці Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджений автомобіль.

Окупанти 424 рази атакували Запорізьку область

Російські війська за добу 424 рази вдарили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 7 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Так, 213 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. Зафіксовано 8 обстрілів із РСЗВ, які накрили Роботине та Малу Токмачку.

203 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новопрокопівки.

За добу надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Війська РФ обстріляли сім населених пунктів Херсонщини

Війська РФ за добу обстріляли сім населених пунктів Херсонщини, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Кізомис, Придніпровське, Білозерка, Берислав, Зміївка та місто Херсон", - зазначив він.

Прокудін додав, що російські військові поцілили у газопровід та житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено три приватні будинки.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Загарбники обстріляли акваторію Очаківської громади

Війська РФ за добу тричі обстріляли акваторію Очаківської громади на Миколаївщині, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора, 15 червня, об 11:28, 12:15 та 17:39 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - зазначив він.

На Сумщині пролунали 27 вибухів

Російські війська вночі та вранці 16 червня вісім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, зафіксовані 27 вибухів, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади", - ідеться у повідомленні.

За даними ОВА, по Великописарівській громаді загарбники били з мінометів і скинули боєприпаси з безпілотника.

На територію Есманьської громади росіяни скинули три міни.

У Хотінській громаді зафіксовані обстріли з мінометів.

Середино-Будська громада зазнала атаки FPV-дрона.

На Донеччині троє загиблих

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє ОВА.

В Улакли Великоновосілківської громади 3 людини загинули і 5 поранені.

У Курахівській громаді пошкоджено об'єкт соціальної інфраструктури у Курахівці, обстріляне Курахове.

У Лиманській громаді зруйновано 1 будинок і пошкоджено 4 у Торському, ще 1 зруйновано і 1 пошкоджено у Зарічному. У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 приватні будинки: у Костянтинівці і Миколаївці.

У Торецькій громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків.