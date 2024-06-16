Оккупанты атаковали дронами Днепропетровщину, на Сумщину сбросили мины: ситуация в регионах

Войска РФ в ночь на 16 июня обстреляли Никополь: повреждены 10 частных домов и 4 хозяйственных постройки, газопроводы и линия электропередач. За сутки захватчики 424 раза ударили по Запорожской области, под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов. В Донецкой области трое погибших в результате вражеского обстрела, а в Харьковской области ранения получил гражданский мужчина.

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Армия РФ нанесла удары по Марганцу и Никополю

Российские войска обстреляли Марганец и Никополь Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Под ударом окупантов вечером были Марганец и Никополь. Но после ночной тишины на утро - снова райцентр", - уточнил Лысак.

По его словам, враг применял тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

Сообщается, что на местах прилетов произошел пожар. Повреждены 10 частных домов и 4 хозяйственных здания, газопроводы и линия электропередач.

Пострадавших среди гражданского населения нет.

В Харьковской области ранен мужчина

Войска РФ за сутки трижды били по Харьковской области, сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

По его словам, в селе Петропавловка Купянского района в результате российского минометного обстрела разрушен частный дом.

В селе Куриловка Купянского района через обстрел из РСЗО повреждены три частных дома. Пострадал мужчина.

В Богуславке Изюмского района в результате обстрела поврежден автомобиль.

Оккупанты 424 раза атаковали Запорожскую область

Российские войска за сутки 424 раза ударили по Запорожской области, под обстрелом оказались 7 населенных пунктов, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Так, 213 БПЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Зафиксировано 8 обстрелов из РСЗО, накрывших Роботино и Малую Токмачку.

203 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Новопрокоповки.

За сутки поступило 4 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Войска РФ обстреляли семь населенных пунктов Херсона

Войска РФ за сутки обстреляли семь населенных пунктов Херсонщины, сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Кизомис, Приднепровское, Белозерка, Берислав, Змиевка и город Херсон", – отметил он.

Прокудин добавил, что российские военные попали в газопровод и жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены три частных дома.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Захватчики обстреляли акваторию Очаковской общины

Войска РФ за сутки трижды обстреляли акваторию Очаковской общины в Николаевской области, сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Вчера, 15 июня, в 11:28, 12:15 и 17:39 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", – отметил он.

В Сумской области прогремели 27 взрывов

Российские войска ночью и утром 16 июня восемь раз обстреляли пограничные общины Сумской области, зафиксировано 27 взрывов, сообщает Сумская областная военная администрация.

"Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов. Под огнем были Хотинская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская общины", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, по Великописаревской общине захватчики били из минометов и сбросили боеприпасы с беспилотника.

На территорию Эсманьской общины россияне сбросили три мины.

В Хотинской общине зафиксированы обстрелы из минометов.

Середино-будская община подверглась атаке FPV-дрона.

В Донецкой области трое погибших

Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает ОВА.

В Улакле Великоновоселковской общины 3 человека погибли и 5 ранены.

В Кураховской общине поврежден объект социальной инфраструктуры в Кураховке, обстрелян Курахово.

В Лиманской общине разрушен 1 дом и поврежден 4 в Торском, еще 1 разрушен и 1 поврежден в Заречном. В Константиновской общине повреждены 2 частных дома: в Константиновке и Николаевке.

В Торецкой общине поврежден инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены 7 частных домов.