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OpenAI може стати комерційною корпорацією
Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, розробника ChatGPT, повідомив, що компанія розглядає можливість зміни своєї структури управління на комерційний бізнес, який не контролює правління некомерційної організації.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що один із сценаріїв, який Альтман розглядає, – це комерційна корпорація, яку використовують такі конкуренти, як Anthropic і xAI.
Дискусії щодо реструктуризації йдуть плавно, і Альтман і його колеги-директори можуть зрештою прийняти інший підхід.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
У відповідь на запит Reuters щодо коментарів, в OpenAI повідомили, що компанія продовжує зосереджуватися на створенні штучного інтелекту, який принесе користь усім.
"Некомерційна організація є основою нашої місії та продовжуватиме своє існування", - зауважили в OpenAI.
Зауважимо, Сем Альтман є співзасновником компанії OpenAI, яка розробляє чат-бот ChatGPT. Альтман став однією з найвідоміших фігур в ІТ-індустрії.
Про ChatGPT
ChatGPT, чат-бот від OpenAI, став найшвидше зростаючим програмним додатком у світі за шість місяців після запуску в листопаді 2022 року. Він також спровокував запуск конкуруючих чат-ботів від Microsoft, Alphabet і низки стартапів, що поклало початок змаганню серед великих технологічних компаній у запуску власних пропозицій на основі генеративного штучного інтелекту.
З моменту свого дебюту ChatGPT допомагає компаніями у широкому спектрі завдань, починаючи від узагальнення документів і закінчуючи написанням комп’ютерного коду.
У квітні 2024 року OpenAI надала доступ своїм платним користувачам до оновленої версії передової мовної моделі під назвою GPT-4 Turbo. Це оновлення принесло значні покращення в сферах математики, логіки, програмування та письма.
За словами розробників, нова модель може обробляти значно більший обсяг тексту - до 300 сторінок, що вшестеро більше від попередньої межі у 50 сторінок. Це дозволяє моделі надавати більш складні та деталізовані відповіді. Крім того, GPT-4 Turbo здатний створювати підписи та описи до зображень, а також виконувати перетворення тексту у мову.
У травні ж OpenAI представила нову модель голосового помічника GPT-4o, що може обговорювати аудіо, зображення та текст у режимі реального часу. Оновлена версія чат-боту може реагувати на аудіовхід лише за 232 мілісекунди (в середньому це відбувається за 320 мілісекунд), що відповідає реакції людини в розмові. До цього використовувати голосовий режим для розмови з ChatGPT можна було із середньою затримкою 2,8 секунди (GPT-3,5) і 5,4 секунди (GPT-4).
Також цього місяця OpenAI повідомила, що запускає інструмент, який може виявляти зображення, створені його генератором перетворення тексту в зображення DALL-E 3, на тлі зростання занепокоєння щодо впливу створеного ШІ контенту на важливі вибори, яких цього року проходить у світі особливо багато.
Джерело фото: ua.depositphotos.com