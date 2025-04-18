Антимонопольный комитет оштрафовал "Укрспирт" за "непрозрачные" цены: детали

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал государственное предприятие " Укрспирт " на 53 800 грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. В частности, предприятие не разработало и не применило прозрачный и обоснованный механизм ценообразования при оптовой реализации ректификованного этилового спирта.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

17 апреля 2025 года комитет на своем заседании рассмотрел дело о возбуждении государственным предприятием спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт", заключающееся в выполнении последним не в полном объеме решения АМКУ от 20.12.2018 №748-р.

Что нарушил "Укрспирт"?

АМКУ признал, что "Укрспирт" совершил нарушение законодательства, а именно:

невыполнение обязательств согласно пункту 4 резолютивной части решения №748-р, поскольку не устранены причины возникновения и не пресечено нарушение законодательства о защите экономической конкуренции (в том числе не разработан и не применен прозрачный и обоснованный механизм ценообразования при оптовой реализации спирта этилового ректифицированного);



выполнение не в полном объеме обязательств согласно пункту 5 резолютивной части решения № 748-р, поскольку не направлены отчеты за период апрель – декабрь 2019 года о применении разработанного механизма ценообразования при оптовой реализации спирта этилового ректификованного по отношению к 10 крупнейшим по объему покупателям спирта этилового.

Ранее, в мае 2024 года, сообщалось о том, что крупнейший производитель спирта и государственный монополист ГП "Укрспирт" с апреля 2023 полностью прекратило производственную деятельность и имеет многомиллионную просроченную задолженность перед государственным бюджетом и другими кредиторами.