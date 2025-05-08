Нарушение закона о конкуренции: АМКУ оштрафовал "Леруа Мерлен" на 1 млн грн

Антимонопольный комитет Украины ( АМКУ ) наложил штраф в размере 1 млн грн на ООО "Леруа Мерлен Украина" за двукратный отказ предоставить запрашиваемую информацию в определенный срок.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Штраф от АМКУ

Компания "Леруа Мерлен Украина" оштрафована на 1 миллион гривен за двукратное нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

В частности, предприятие дважды не предоставило информацию по официальным запросам Антимонопольного комитета в установленный срок, что и стало основанием для наложения штрафа.

За каждое нарушение компания заплатит по 500 тысяч гривен.

О компании "Леруа Мерлен"

Leroy Merlin – это международная розничная компания, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства жилья.

Компания известна во многих странах и работает под брендом " Леруа Мерлен" не только в Украине, но и в Бразилии, Франции, Италии, Испании, Польше, Румынии, Греции, Китае, Кипре, Португалии, Южной Африке и других государствах.

"Леруа Мерлен" входит в состав ADEO Group — международной холдинговой структуры, объединяющей 35 независимых компаний в Европе, Азии и Южной Америке.

Напомним, решением Антимонопольного комитета от 1 мая АО "Одесский припортовый завод" оштрафовано на общую сумму 584 000 гривен. Штрафные санкции на акционерное общество наложены за совершение двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.