АМКУ оштрафовал "Одесский припортовый завод" почти на 600 тысяч гривен

Решением Антимонопольного комитета Украины ( АМКУ ) от 1 мая АО "Одесский припортовый завод" оштрафовано на общую сумму 584 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Штрафные санкции на акционерное общество наложены за совершение двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного пунктом 13 статьи 50 Закона "О защите экономической конкуренции".

"Одесский припортовый завод" не предоставил информацию Антимонопольному комитету в установленный им срок. Кроме того, компания предоставила информацию в неполном объеме по требованию государственного уполномоченного АМКУ от 11.09.2024 № 130-26.13/03-8811е.

Что известно об "Одесском припортовом заводе"?

"Одесский припортовый завод" - государственное предприятие химической отрасли. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода. Завод также занимается перегрузкой химической продукции.

Строительство завода началось еще в 1974 году. В настоящее время во всех цехах ОПЗ функционирует автоматическая система управления технологическими процессами, контроля состояния оборудования и аппаратов, что позволяет снизить до минимума вероятность экологического риска и возникновения аварийных ситуаций.

Ранее, в августе 2024 года, сообщалось о повторном тендере , который объявил "Одесский припортовый завод" на приобретение газа для работы. Предприятие запустят впервые после трех лет простоя.