Поставщикам газа приготовиться. ОПЗ повторно объявил газовый тендер на 4 млрд грн

Одесский припортовый завод (ОПЗ) впервые с 2021 готовится возобновить полноценную работу и объявил 15 августа повторный тендер на приобретение газа для работы. Предприятие запустят впервые после трех лет простоя.

Как говорится на официальной странице ОПЗ, завод планирует приобрести на открытых торгах природный газ на сумму 4,185 млрд грн.

Торги запланированы на 22 августа.

Отметим, что в июле завод объявил тендер на приобретение природного газа на сумму 4,13 млрд грн, что предусматривает поставки газа до конца текущего года. Подрядчиком поставок газа стала харьковская частная компания "Агроторггрупп". Именно этой фирме на ОПЗ отдали победу в тендере .

В течение 20 рабочих дней с момента оглашения результатов июльского аукциона, в котором было признано лучшее предложение на поставку газа от ООО "Агроторггрупп", ОПЗ должно было заключить коммерческое соглашение с новым игроком. В случае нарушения срока, результаты торгов должны быть аннулированы, а ОПЗ – объявить новый конкурс, что и было сделано.

Ранее СМИ писали, что до конца этого лета Одесский припортовый завод (ОПЗ), несмотря на риски обстрелов, планирует возобновить полноценную работу. Предприятие запустят впервые после трех лет простоя.

С апреля завод начал публиковать объявления о наборе работников, в том числе охранников и контролеров.

А уже в июле на предприятии объявили о вакансиях на должность аппаратчика разгрузки вагонов, оператора судопогрузочной машины, электрогазосварщика и электромонтера и лаборнтов.

Чтобы обеспечить безопасность производства, в июле на ОПЗ объявили набор мужчин в военизированный газоспасательный отряд, который должен постоянно сопровождать технологические процессы предприятия и предотвращать возникновение аварий.

Скандалы вокруг ОПЗ

До остановки производства в 2021 году ОПЗ работал по давальческой схеме: внешний поставщик снабжал его сырьем – природным газом, оплачивал его переработку и получал готовый продукт. Недоброй традицией предприятия стало то, что эти поставщики газа связаны с высшим руководством страны, вокруг которых создавались масштабные коррупционные схемы.

О последнем разоблаченном прецеденте Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщали в марте 2023 года, назвав его «громким кейсом в истории антикоррупционных органов».

Речь идет о «преступной организации во главе с эксп-редседателем Фонда госимущества Украины» Дмитрием Сенниченком. В этой истории также упоминается фамилия бывшего первого заместителя главы ФГИУ Дениса Кудина, ныне являющегося заместителем главы «Укрнафты» Сергея Корецкого.

По данным правоохранителей, участники преступной схемы в течение 2019–2021 годов получили неправомерную выгоду на сумму более 2 млрд грн.

Про ОПЗ

Одесский припортовый завод является крупнейшим государственным химическим заводом в Украине, производящим аммиак, карбамид и жидкий азот с 1978 года.

Завод является важнейшим элементом химической промышленности страны, обеспечивая производство и экспорт ключевых химических продуктов.

Завод прекратил производство в сентябре 2021 года из-за высоких цен на газ, которые составляли до 90% себестоимости карбамида и износ оборудования. После февраля 2022 года из-за угрозы ракетных ударов была прекращена морская перевалка аммиака.

С этого времени ОПЗ занимался непрофильной деятельностью. Высокие цены на газ и импорт дешевых удобрений из Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана также сдерживали возобновление завода.

ОПЗ находится в управлении Фонда государственному имуществу Украины, который готовит его к приватизации.

Предприятие является конечной точкой газопровода Тольятти – Одесса, которым транспортируется аммиак. До российской агрессии по этому маршруту российские химические предприятия отправляли на экспорт аммиак, который затем загружался в танкеры в порту города Южное под Одессой.