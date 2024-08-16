Постачальникам газу приготуватися. ОПЗ повторно оголосив газовий тендер на 4 млрд грн

Одеський припортовий завод (ОПЗ) вперше з 2021 року готується відновити повноцінну роботу і оголосив 15 серпня повторний тендер на придбання газу для роботи. Підприємство запустять вперше після трьох років простою.

Як йдеться на офіційній сторінці ОПЗ, завод планує придбати на відкритих торгах природний газ на суму 4, 185 млрд грн.

Торги заплановані на 22 серпня.

Зауважимо, у липні завод оголосив тендер на придбання природного газу на суму 4,13 млрд грн, що передбачає постачання газу до кінця поточного року. Підрядником для постачання газу стала харківська приватна компанія "Агроторггруп". Саме цій фірмі на ОПЗ віддали перемогу в тендері.

Протягом 20 робочих днів із моменту оголошення результатів липневого аукціону, в якому було визнано найкращу пропозицію на постачання газу від ТОВ "Агроторггруп", ОПЗ мало укласти комерційну угоду з новим гравцем. У разі порушення терміну, результати торгів мали бути анульовані, а ОПЗ – мало оголосити новий конкурс, що і було зроблено.

Раніше ЗМІ писали, що до кінця цього літа Одеський припортовий завод (ОПЗ), попри ризики обстрілів, планує відновити повноцінну роботу. Підприємство запустять вперше після трьох років простою.

З квітня завод почав публікувати оголошення про набір працівників, зокрема охоронців та контролерів.

А вже у липні на підприємстві оголосили про вакансії на посаду апаратника розвантаження вагонів, оператора суднонавантажувальної машини, електрогазозварника та електромонтера та лаборнтів.

Щоб гарантувати безпеку виробництва, у липні на ОПЗ оголосили набір чоловіків у воєнізований газорятувальний загін, який має постійно супроводжувати технологічні процеси підприємства й запобігати виникненню аварій.

Скандали навколо ОПЗ

До зупинки виробництва 2021 року ОПЗ працював за давальницькою схемою: зовнішній постачальник забезпечував його сировиною – природним газом, оплачував його переробку й отримував готовий продукт. Недоброю традицією підприємства стало те, що ці постачальники газу були повʼязані з вищим керівництвом країни, навколо яких створювалися масштабні корупційні схеми.

Про останній викритий прецедент Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляли в березні 2023 року, назвавши його «найгучнішим кейсом в історії антикорупційних органів».

Йдеться про «злочинну організацію на чолі з ексголовою Фонду держмайна України» Дмитром Сенниченком. У цій історії також згадується прізвище колишнього першого заступника голови ФДМУ Дениса Кудіна, який нині є заступником очільника «Укрнафти» Сергія Корецького.

За даними правоохоронців учасники злочинної схеми протягом 2019–2021 років отримали неправомірну вигоду на суму понад 2 млрд грн.

Про ОПЗ

Одеський припортовий завод є найбільшим державним хімічним заводом в Україні, який виробляє аміак, карбамід і рідкий азот з 1978 року.

Завод є важливим елементом хімічної промисловості країни, забезпечуючи виробництво та експорт ключових хімічних продуктів.

Завод припинив виробництво у вересні 2021 року через високі ціни на газ, що складали до 90% собівартості карбаміду та зношеність обладнання. Після лютого 2022 року, через загрозу ракетних ударів, було припинено морську перевалку аміаку.

З того часу ОПЗ займався непрофільною діяльністю. Високі ціни на газ та імпорт дешевих добрив з Азербайджану, Туркменістану та Узбекистану також стримували відновлення роботи заводу.

ОПЗ знаходиться в управлінні Фонду державного майна України, який готує його до приватизації.

Підприємство є кінцевою точкою газопроводу Тольятті – Одеса, яким транспортується аміак. До російської агресії цим маршрутом російські хімічні підприємства відправляли на експорт аміак, який потім завантажувався в танкери в порту міста Южне під Одесою.