АМКУ оштрафував "Одеський припортовий завод" майже на 600 тисяч гривень

Рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ) від 1 травня АТ "Одеський припортовий завод" оштрафовано на загальну суму 584 000 гривень.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Штрафні санкції на акціонерне товариство накладено за вчинення двох порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону "Про захист економічної конкуренції".

"Одеський припортовий завод" не подав інформацію Антимонопольному комітету у встановлений ним строк. Крім того, компанія подала інформацію в неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого АМКУ від 11.09.2024 № 130-26.13/03-8811е.

Що відомо про "Одеський припортовий завод"?

"Одеський припортовий завод" — державне підприємство хімічної галузі. Спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню. Завод також займається перевантаженням хімічної продукції.

Будівництво заводу почалося ще у 1974 році. Впродовж 1978—1988 років було введено в експлуатацію виробничі та перевантажувальні комплекси.

Наразі у всіх цехах ОПЗ функціонує автоматична система управління технологічними процесами, контролю стану обладнання та апаратів, що дозволяє знизити до мінімуму ймовірність екологічного ризику і виникнення аварійних ситуацій.

Раніше, у серпні 2024 року, повідомлялося про повторний тендер, який оголосив "Одеський припортовий завод" на придбання газу для роботи. Підприємство запустять вперше після трьох років простою.