Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,08

EUR

43,96

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,09

42,05

EUR

44,20

43,95

Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АМКУ оштрафував банк "Південний" на 3 млн грн

АМКУ оштрафував банк "Південний" на 3 млн грн
Фото: пресслужба банку

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ПАТ банк "Південний" на 3 мільйона грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомила пресслужба комітету.

Порушення полягало у неподанні інформації на вимогу державного уповноваженого АМКУ у встановлений термін, що є порушенням статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Рішення про накладення штрафу було прийнято 19 грудня 2024 року. Відповідно до законодавства, неподання інформації на вимогу АМКУ є серйозним порушенням, яке може перешкоджати ефективному контролю за дотриманням антимонопольного законодавства.

Наразі невідомо, чи банк планує оскаржувати рішення АМКУ. Відповідно до законодавства, він має право звернутися до суду для оскарження рішення протягом встановленого строку.

Додамо, ПАТ Акціонерний банк "Південний" є одним із провідних банків України, зареєстрованим Національним банком України.

Раніше, банк вже притягувався до відповідальності за порушення у сфері фінансового моніторингу, коли Національний банк України оштрафував його на майже  11 мільйонів гривень за виявлені ознаки ризикової діяльності.

Автор:
Тетяна Гойденко