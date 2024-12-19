АМКУ оштрафував банк "Південний" на 3 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ПАТ банк "Південний" на 3 мільйона грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомила пресслужба комітету.

Порушення полягало у неподанні інформації на вимогу державного уповноваженого АМКУ у встановлений термін, що є порушенням статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Рішення про накладення штрафу було прийнято 19 грудня 2024 року. Відповідно до законодавства, неподання інформації на вимогу АМКУ є серйозним порушенням, яке може перешкоджати ефективному контролю за дотриманням антимонопольного законодавства.

Наразі невідомо, чи банк планує оскаржувати рішення АМКУ. Відповідно до законодавства, він має право звернутися до суду для оскарження рішення протягом встановленого строку.

Додамо, ПАТ Акціонерний банк "Південний" є одним із провідних банків України, зареєстрованим Національним банком України.

Раніше, банк вже притягувався до відповідальності за порушення у сфері фінансового моніторингу, коли Національний банк України оштрафував його на майже 11 мільйонів гривень за виявлені ознаки ризикової діяльності.