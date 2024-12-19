АМКУ визнав BlaBlaCar монополістом і дав два місяці на зміни: про що йдеться

Антимонопольний комітет України надав ТОВ “І-Тревелс”, що управляє платформою BlaBlaCar, рекомендації припинити зловживання монопольним становищем на ринку послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи, що можуть шкодити споживачам.

Про це інформує пресслужба АМКУ.

Зазначається, що Комітет за власною ініціативою здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи.

Які зловживання виявлено

Комітет встановив, що ТОВ “І-Тревелс”, яке управляє онлайн-платформою BlaBlaCar, доступною на вебсайті, мобільному сайті та через застосунок, має ознаки такого, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи.

Також Комітет дослідив порядок встановлення, сплати та повернення сервісного збору за користування платформою. Наразі товариство не надало належного пояснення механізму ціноутворення цього збору.

Комітет виявив, що за однакових умов скасування бронювання поїздки пасажиром (не з вини водія) товариство повернуло сервісний збір одному пасажиру, а іншому – ні. При цьому пасажирів не було пояснено про критерії та умови повернення збору на момент сплати.

Рекомендації АМКУ

АМКУ підкреслює, що дії ТОВ “І-Тревелс” щодо встановлення сервісного збору без належного економічного обгрунтування та нечіткі умови його повернення можуть ущемляти інтереси споживачів і містять ознаки зловживання монопольним становищем на ринку.

Комітет надав компанії рекомендації щодо припинення зазначених дій протягом двох місяців. У разі невиконання цих рекомендацій, Комітет розпочне провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про BlaBlaCar

BlaBlaCar — провідна світова платформа для спільних поїздок, яка щороку дозволяє 26 мільйонам активних користувачів знаходити спільні поїздки у 21 країні. Технологія платформи знаходить водіїв з вільними місцями та пасажирів, які прямують у тому ж напрямку, щоб вони могли розділити витрати на поїздку.

Нагадаємо, BlaBlaCar оновив функцію "Тільки для жінок", з якою жінки можуть вибирати спільні поїздки лише з іншими жінками, якщо вони цього хочуть, і це допоможе їм почуватися комфортніше.