АМКУ признал BlaBlaCar монополистом и дал два месяца на изменения: о чем идет речь

Антимонопольный комитет Украины предоставил управляющее платформой BlaBlaCar ООО “И-Тревелс” рекомендации прекратить злоупотребление монопольным положением на рынке услуг совместного использования автомобилей через онлайн-платформы, которые могут вредить потребителям.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что Комитет по своей инициативе осуществляет контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции на рынке услуг совместного использования автомобилей через онлайн-платформы.

Какие злоупотребления обнаружены

Комитет установил, что ООО "И-Тревелс", управляющее онлайн-платформой BlaBlaCar, доступной на вебсайте, мобильном сайте и через приложение, имеет признаки такого, которое занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке услуг совместного использования автомобилей через онлайн-платформы.

Также Комитет исследовал порядок установления, уплаты и возврата сервисного сбора за использование платформы. В настоящее время общество не предоставило должного объяснения механизму ценообразования этого сбора.

Комитет обнаружил, что в одинаковых условиях отмена бронирования поездки пассажиром (не по вине водителя) общество вернуло сервисный сбор одному пассажиру, а другому – нет. При этом пассажиры не объяснили критерии и условия возврата сбора на момент уплаты.

Рекомендации АМКУ

АМКУ подчеркивает, что действия ООО "И-Тревелс" по установлению сервисного сбора без надлежащего экономического обоснования и нечеткие условия его возврата могут ущемлять интересы потребителей и содержат признаки злоупотребления монопольным положением на рынке.

Комитет предоставил компании рекомендации по прекращению указанных действий в течение двух месяцев. В случае невыполнения этих рекомендаций Комитет начнет производство по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

О BlaBlaCar

BlaBlaCar — ведущая мировая платформа для совместных поездок, ежегодно позволяющая 26 миллионам активных пользователей находить совместные поездки в 21 стране. Технология платформы находит водителей со свободными местами и пассажиров, следующих в том же направлении, чтобы они могли разделить расходы на поездку.

Напомним, BlaBlaCar обновил функцию "Только для женщин", с которой женщины могут выбирать совместные поездки только с другими женщинами, если они этого хотят, и это поможет им чувствовать себя более комфортно.