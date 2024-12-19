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АМКУ оштрафовал поставщиков дизтоплива для госзаказчиков на 48 млн грн: в чем дело
Антимонопольный комитет Украины признал ООО "Сентайм групп" и ООО "Фуэлпостач" виновными в нарушении законодательства о конкуренции из-за антиконкурентных согласованных действий, искажавших результаты 24 торгов.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Речь идет о закупке дизельного горючего разными государственными заказчиками в 2023-2024 годах на сумму более 176 млн грн.
Основное содержание дела
АМКУ в ходе расследования установил, что ООО "Сентайм групп" и ООО "Фуэлпостач" совершили антиконкурентные согласованные действия, устранив конкуренцию между собой на торгах.
Выявленные факты подтвердили совместное и скоординированное поведение компаний во время подготовки и участия в торгах.
Комитет наложил на предприятия штрафы на общую сумму 48 млн. 489 тыс. 933 грн.
Согласно Закону Украины "О публичных закупках", основанием для отказа в участии в тендере является привлечение участника к ответственности за антиконкурентные согласованные действия, искажающие результаты торгов, за последние три года.
Delo.ua сообщало, что на компании "Атис групп Украина" и "Капитал групп сталь" наложены штрафные санкции за сговор при участии в торгах на закупку противопожарного трубопровода для "Селидовугля" с ожидаемой стоимостью 29,08 млн грн.