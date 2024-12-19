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АМКУ оштрафовал поставщиков дизтоплива для госзаказчиков на 48 млн грн: в чем дело

Ожидаемая стоимость всех закупок составила более 176 млн. грн.
Комитетом наложены штрафы на предприятия. Фото: пресс-служба АМКУ

Антимонопольный комитет Украины признал ООО "Сентайм групп" и ООО "Фуэлпостач" виновными в нарушении законодательства о конкуренции из-за антиконкурентных согласованных действий, искажавших результаты 24 торгов.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Речь идет о закупке дизельного горючего разными государственными заказчиками в 2023-2024 годах на сумму более 176 млн грн.

Основное содержание дела

АМКУ в ходе расследования установил, что ООО "Сентайм групп" и ООО "Фуэлпостач" совершили антиконкурентные согласованные действия, устранив конкуренцию между собой на торгах.

Выявленные факты подтвердили совместное и скоординированное поведение компаний во время подготовки и участия в торгах.

Комитет наложил на предприятия штрафы на общую сумму 48 млн. 489 тыс. 933 грн.

Согласно Закону Украины "О публичных закупках", основанием для отказа в участии в тендере является привлечение участника к ответственности за антиконкурентные согласованные действия, искажающие результаты торгов, за последние три года.

Delo.ua сообщало, что на компании "Атис групп Украина" и "Капитал групп сталь" наложены штрафные санкции за сговор при участии в торгах на закупку противопожарного трубопровода для "Селидовугля" с ожидаемой стоимостью 29,08 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько