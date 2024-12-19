АМКУ оштрафував постачальників дизпального для держзамовників на 48 млн грн: в чому справа

Антимонопольний комітет України визнав ТОВ “Сентайм груп” та ТОВ “Фуелпостач” винними у порушенні законодавства щодо конкуренції через антиконкурентні узгоджені дії, що спотворили результати 24 торгів.

Про це інформує пресслужба АМКУ.

Мова йде про закупівлю дизельного пального різними державними замовниками у 2023–2024 роках на суму понад 176 млн грн.

Основний зміст справи

АМКУ під час розслідування встановив, що ТОВ “Сентайм груп” та ТОВ “Фуелпостач” вчинили антиконкурентні узгоджені дії, усунувши конкуренцію між собою на торгах.

Виявлені факти підтвердили спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах.

Комітет наклав на підприємства штрафи на загальну суму 48 млн 489 тис. 933 грн.

Згідно з Законом України "Про публічні закупівлі", підставою для відмови в участі в тендері є притягнення учасника до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, що спотворюють результати торгів, протягом останніх трьох років.

Delo.ua повідомляло, що на компанії “Атіс групп Україна” і “Капітал груп сталь” накладено штрафні санкції за змову під час участі у торгах на закупівлю протипожежного трубопроводу для “Селидіввугілля” з очікуваною вартістю 29,08 млн грн.