АМКУ оштрафував реалізаторів дієтичних добавок на 6,3 млн грн: які причини

Антимонопольний комітет України провів перевірку на предмет порушень законодавства про захист конкуренції через поширення неправдивої інформації. Зокрема, були виявлені порушення щодо дієтичних добавок “Веновітал” (виробник та продавець — ТОВ "Юніверс Фарм") та “Доппельгерц®актив Омега-3 чисті судини” (імпортер та продавець — ТОВ "Квайссер Фарма Україна"). Реалізатори оштрафовані на загальну суму 6 млн 356 тис. 903 грн.

Про це інформує пресслужба АМКУ.

Головне про справи

Під час розгляду справ Комітет встановив, що:

ТОВ "Юніверс Фарм" поширювало неправдиву інформацію, зазначену на упаковці дієтичної добавки "Веновітал", яка вводила споживачів в оману, а саме:

"сприяє комплексній дії підтримки судин; поліпшенню венозного та лімфатичного відтоку крові; зміцненню стінок судин"; "сучасний венотонік"; "комбінований венотонік"; "сприяє нормалізації тонусу вен, покращенню мікроциркуляції, зміцнює судинну стінку та підвищує її тонус, допомагає зменшувати проникність і ламкість капілярів, поліпшувати лімфатичний дренаж та лімфатичний відтік".

ТОВ "Квайссер Фарма Україна" поширювало неправдиву інформацію, зазначену на упаковці дієтичної добавки "Доппельгерц®актив Омега-3 чисті судини", що вводила споживачів в оману, а саме:

"сприяє відновленню еластичності та прохідності кровоносних судин", "сприяє зниженню рівня холестерину в крові", "зменшує ризик тромбоутворення".

Рішення АМКУ

За результатами опитування споживачів АМКУ встановив, що інформація на маркуванні дієтичних добавок "Веновітал" та "Доппельгерц®актив Омега-3 чисті судини" може вводити споживачів в оману, оскільки створює враження, що ці продукти мають властивості лікарських засобів, що може вплинути на рішення про їх покупку.

При цьому ТОВ "Юніверс Фарм" та ТОВ "Квайссер Фарма Україна" не надали належних доказів, що підтверджують ці властивості дієтичних добавок, враховуючи їх склад.

Комітетом також було встановлено, що поширюючи неправдиву інформацію про властивості на упаковках цих дієтичних добавок, їх реалізатори можуть посилити своє конкурентне становище та негативно вплинути на конкуренцію на суміжному ринку – ринку лікарських засобів.

В результаті порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, Антимонопольний комітет України оштрафував реалізаторів дієтичних добавок на суму 6,3 млн грн. Їх зобов’язали припинити порушення шляхом припинення поширення на упаковках дієтичних добавок "Веновітал" та "Доппельгерц®актив Омега-3 чисті судини" неправдивих відомостей.

Delo.ua писало, що АМКУ наклав штраф на ТОВ "Електросервіс-Південь" та ТОВ "Електроперспектива" у розмірі 12 мільйонів гривень за змову на торгах із закупівлі електромонтажних робіт.

Додамо, що за змову на закупівлі медобладнання та програмного забезпечення АМКУ оштрафував п'ять компаній на 13 млн грн.