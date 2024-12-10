АМКУ оштрафував дві компанії на 4,9 млн грн: яка причина

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України встановила, що ТОВ “ДСЗ” та ПП “Нікопольгазбуд” здійснили антиконкурентні узгоджені дії, спрямовані на спотворення результатів тендеру щодо реконструкції м’якої покрівлі під шатровий дах з утепленням фасадів головного корпусу КЗ “Дитячий санаторій №1”. Про це інформує пресслужба АМКУ.

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Зазначається, що закупівля була проведена Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації у 2019 році, очікуваною вартістю понад 14 млн грн.

У ході розгляду справи Тимчасова адміністративна колегія АМКУ виявила сукупність обставин, які підтверджують порушення з боку зазначених суб’єктів господарювання та усунення конкуренції між ними під час участі у вказаних торгах. Крім того, були встановлені факти, що вказують на спільні та скоординовані дії товариств під час підготовки і проведення торгів.

ТОВ "ДСЗ" та ПП "Нікопольгазбуд" накладено штрафи на загальну суму 4 млн 914 тис. 100 грн.

Що відомо про компанії

ТОВ "ДСЗ"

Юридична особа ТОВ "ДСЗ", код ЄДРПОУ 34914426, було зареєстровано у 2007 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 2 млн 140 тис. грн.

Основний вид діяльності - будівництво доріг і автострад.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВ "ДСЗ" є Канцур Вікторія Петрівна.

ПП "Нікопольгазбуд"

Юридична особа ПП "Нікопольгазбуд" код ЄДРПОУ 19098154, було зареєстровано в 2010 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 27 тис. 27 грн.

Основний вид діяльності - монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

Уповноваженою особою юридичної особи ПП "Нікопольгазбуд" є Векерле Олена Володимірівна.

Delo.ua писало, що АМКУ наклав штраф на ТОВ "Електросервіс-Південь" та ТОВ "Електроперспектива" у розмірі 12 мільйонів гривень за змову на торгах із закупівлі електромонтажних робіт.