Голову АМКУ Кириленко підозрюють у збагаченні на понад 72 млн грн. Раніше було 56 млн грн

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка. Тепер його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 72 млн грн, а не 56 млн грн, як було раніше.

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Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, з 2020 по 2023 роках Кириленко став власником 21 об’єкту нерухомості та люксового авто, записавши все на родичів своєї дружини.

Серед набутого майна:

сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею майже в 700 квадратів;

будинок на понад 220 квадратів та 2 земельні ділянки під Києвом;

два гаражних бокси;

шість машиномісць;

три нежитлових приміщення площею понад 190 квадратів;

автомобіль ВМW Х3.

Загальна вартість активів склала 72,8 млн грн, частина з них була придбана за ціною, значно нижчою за ринкову. При цьому законні доходи чиновника та його родини не дозволяли здійснити такі придбання.

Нагадаємо, що 14 серпня Кириленку після виходу відповідного журналістського розслідування повідомили про підозру у незаконному збагаченні (стаття 368-5 Криміналного кодексу) на 56,2 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації (стаття 366-2 КК).

28 серпня Кириленко вніс заставу в 30 млн грн і вийшов на волю.

Звідки в очільника АМКУ кошти

Журналісти "Схем" (проект Радіо Свобода) оприлюднили матеріал, у якому було виявлено, що родина посадовця у період з 2020 по 2023 рік придбала нерухомість та автівки на суму понад 70 мільйонів гривень.

Офіційні доходи родини не дозволяли б їм здійснити такі покупки, адже ніхто з родичів не веде бізнесу. Крім того, Кириленко не зазначив ці активи у своїй декларації.

За даними "Схем", весь цей період придбання майна припадає на час, коли Кириленко керував Донецькою ОДА, перш ніж у 2023 році обійняти посаду голови Антимонопольного комітету.

Сам Кириленко стверджував, що основою сімейного багатства є початковий капітал, зібраний у 1990-х роках, внаслідок вигідного продажу акцій підприємства "Стирол", якими володіла бабуся його дружини.

Однак журналістам не вдалося знайти офіційного документального підтвердження цій інформації.