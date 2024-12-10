Главу АМКУ Кириленко подозревают в обогащении более чем на 72 млн грн. Раньше было 56 млн грн

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу в отношении руководителя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Теперь его подозревают в незаконном обогащении более чем на 72 млн грн, а не 56 млн грн, как было ранее.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным следствия, с 2020 по 2023 год Кириленко стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового авто, записав все на родственников своей жены.

Среди приобретенного имущества:

семь квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью почти 700 квадратов;

дом более 220 квадратов и 2 земельных участка под Киевом;

два гаражных бокса;

шесть машиномест;

три нежилых помещения площадью более 190 квадратов;

автомобиль ВМW Х3.

Общая стоимость активов составила 72,8 млн грн, часть из них была приобретена по цене, значительно ниже рыночной. При этом законные доходы чиновника и его семьи не позволяли совершить подобные приобретения.

Напомним, что 14 августа Кириленко после выхода соответствующего журналистского расследования сообщили о подозрении в незаконном обогащении (статья 368-5 Уголовного кодекса) на 56,2 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации (статья 366-2 УК).

28 августа Кириленко внес залог в 30 млн грн и вышел на свободу .

Откуда у главы АМКУ средства

Журналисты "Схем" (проект Радио Свобода) обнародовали материал, в котором было обнаружено, что семья чиновника в период с 2020 по 2023 год приобрела недвижимость и автомобили на сумму более 70 миллионов гривен.

Официальные доходы семьи не позволяли бы им совершить такие покупки, ведь никто из родственников не ведет бизнес. Кроме того, Кириленко не указал эти активы в своей декларации.

По данным "Схем", весь этот период приобретения имущества приходится на время, когда Кириленко руководил Донецкой ОГА, прежде чем в 2023 году занять должность главы Антимонопольного комитета.

Сам Кириленко утверждал, что основой семейного богатства является первоначальный капитал, собранный в 1990-х годах, в результате выгодной продажи акций предприятия "Стирол", которыми владела бабушка его жены.

Однако журналистам не удалось найти официальное документальное подтверждение этой информации.