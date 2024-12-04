Ексголові "Нафтогазу" Коболєву продовжили дію процесуальних обов’язків

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та поклав процесуальні обов’язки на колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

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Про це повідомляє пресслужба САП.

Зазначається, за рішенням суду від 3 грудня, Коболєв зобов’язаний повідомляти суд про зміну свого місця проживання, утримуватись від спілкування зі свідками у справі, здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі паспорти для виїзду за кордон.

У САП нагадують, що прокурор ще 1 листопада звернувся до суду з клопотанням про продовження дії обов’язків, покладених на Коболєва як обвинуваченого у незаконній виплаті собі багатомільйонних премій.

Втім, термін обов’язків закінчився 12 листопада, оскільки засідання з розгляду зазначеного клопотання САП не відбулося за ініціативою самого суду ані 5, а ні 8 листопада. Більш того, 1 листопада суд надав Коболєву дозвіл на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада.

САП додатково зверталася з листами до ВАКС 8 та 11 листопада, вимагаючи все ж розглянути клопотання про продовження ексголові "Нафтогазу" запобіжного заходу до закінчення його строку, однак відповідне засідання так і не було призначено.

В чому обвинувачують Коболєва

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро повідомило Коболєву про підозру 19 січня 2023 року. За даними слідства, в травні 2018 року тодішній очільник "Нафтогазу" всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі чого йому було виплачено майже 261 мільйон гривень.

Ці виплати "за екстраординарні досягнення" в декілька разів перевищували нормативно визначені розміри таких виплат (а саме 37,48 мільйона гривень). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові НАК вже було виплачено премію у 2017 році в сумі 12,49 мільйона гривень.

Таким чином, загалом у 2018 році обвинуваченому, як вважає слідство, незаконно було виплачено коштом "Нафтогазу" понад 229,25 мільйона гривень (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Слідство вважає, що Коболєв вчинив зловживання службовим становищем, оскільки, для керівників держпідприємств встановлено граничний розмір преміювання у 36 посадових окладів на рік.

23 січня 2023 року ВАКС відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про арешт Коболєва, але пізніше Апеляційна палата ВАКС все ж застосувала до нього запобіжний захід, відпустивши експосадовця під заставу в 229 мільйонів гривень, тобто суму, заволодіння якою йому інкриміновано.

14 березня 2023 року суд дещо посилив запобіжний захід, зобов'язавши Коболєва носити на нозі електронний браслет. Надалі дію цього обмеження неодноразово продовжували, поки у вересні не скасували. 30 листопада 2023 року справу проти Коболєва передали до суду.