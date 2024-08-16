Колишня менеджерка Коболєва намагається через суд стягнути 10 млн грн

Колишня гендиректорка АТ "Укргазвидобування" Олена Кобець (до 2020 р. – головна юристка УГВ) звернулась до Деснянського районного суду м. Чернігова із позовом до колишнього роботодавця, у якому вимагає виплатити їй вихідну допомогу у сумі 10,2 млн грн.

Про це повідомляє nefterynok.info, посилаючись на реєстр судових рішень України.

Зазначається, що у позові Кобець просила стягнути з АТ "Укргазвидобування" на її користь заборгованість по виплаті заробітної плати у сумі 6,8 млн грн та вихідну допомогу у сумі 10,2 млн грн.

Проте ухвалою судді від 19 липня 2024 року дану позовну заяву не задовільнили.

Натомість ухвалою судді від 24.07.2024 було прийнято позовну заяву до розгляду в порядку загального позовного провадження та відкрито провадження у справі і призначено підготовче засідання.

Ухвалою судді від 12.08.2024 суд запропонував відповідачці за зустрічним позовом протягом 15 днів із дня вручення даної ухвали подати відзив на позовну заяву і всі докази, що підтверджують заперечення проти позову.

Як пише видання, Олена Кобець отримувала два роки високу заробітну плату попри відсторонення її рішенням Кабміну у травні 2022 р.

"В останній день роботи голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва 28 квітня 2022 р. УГВ підписала з Кобець документ, згідно яким звільнити її було набагато дорожче для компанії, ніж продовжувати платити їй як топ-менеджеру держкомпанії", - повідомив співрозмовник видання.

За інформацією видання після УГВ Кобець повернулась до Чернігова, де вже кілька років головою Чернігівської ОВА є колишній співробітник УГВ – В’ячеслав Чаус (за керівництва УГВ Олега Прохоренка - Чаус займав посаду заступника гендиректора із земельних і соціальних питань АТ "Укргазвидобування") та повернулась до юридичної практики в адвокатському об’єднанні "Лігал Айк’ю Груп".

Нагадаємо, за преміями та недоотриманими винагородамии до суду пішли багато топ-менеджерів держкомпаній зі сфери нафтогазовидобування, які керували напрямками за часів Андрія Коболєва. Зокрема, екс-гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон, Юрій Колбушкін з "Нафтогаз України", Олександр Потернак з "Укргазвидобування".

А самого Голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва звинувачено у зловживанні своїм службовим становищем, зокрема у неправомірній виплаті собі премій на понад 229 млн грн.

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