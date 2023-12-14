ВАКС розпочав розгляд справи Коболєва по суті

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 14 грудня відмовила стороні захисту колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва в поверненні обвинувального акту, призначила до розгляду по суті та розпочала розгляд справи про преміювання його 10 мільйонами доларів у 2018 році.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, прокурор у судовому засіданні оголосила короткий виклад обвинувального акту. Наступне засідання призначено на 4 січня 2024 року.

В чому обвинувачують Коболєва

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро повідомило Коболєву про підозру 19 січня. За даними слідства, в травні 2018 року тодішній очільник "Нафтогазу" всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі чого йому було виплачено майже 261 мільйон гривень.

Ці виплати "за екстраординарні досягнення" в декілька разів перевищували нормативно визначені розміри таких виплат (а саме 37,48 мільйона гривень). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові НАК вже було виплачено премію у 2017 році в сумі 12,49 мільйона гривень.

Таким чином, загалом у 2018 році обвинуваченому, як вважає слідство, незаконно було виплачено коштом "Нафтогазу" понад 229,25 мільйона гривень (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Інкримінують Коболєву частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Слідство вважає, що Коболєв вчинив зловживання службовим становищем, оскільки, ініціювавши розгляд наглядовою радою НАК погодження виплати премії за досягнення, свідомо приховав від членів комітету з призначень та винагород наглядової ради той факт, що для керівників держпідприємств встановлено граничний розмір преміювання у 36 посадових окладів на рік.

23 січня ВАКС відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про арешт Коболєва, але пізніше Апеляційна палата ВАКС все ж застосувала до нього запобіжний захід, відпустивши експосадовція під заставу в 229 мільйонів гривень, тобто суму, заволодіння якою йому інкриміновано.

14 березня суд дещо посилив запобіжний захід, зобов'язавши Коболєва носити на нозі електронний браслет. Надалі дію цього обмеження неодноразово продовжували, поки у вересні не скасували. 30 листопада справу проти Коболєва передали до суду.