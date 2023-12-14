ВАКС приступил к рассмотрению дела Коболева по существу

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 14 декабря отказала стороне защиты бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в возврате обвинительного акта, назначила к рассмотрению по существу и приступила к рассмотрению дела о премировании его 10 миллионами долларов в 2018 году.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, в ходе заседания прокурор лишь зачитала краткое изложение обвинительного акта. Следующее же заседание назначено на 4 января 2024 года.

В чем обвиняют Коболева

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро сообщило Коболеву о подозрении 19 января. По данным следствия, в мае 2018 года тогдашний глава "Нафтогаза" вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании чего ему было выплачено почти 261 миллион гривен.

Эти выплаты "за экстраординарные достижения" в несколько раз превышали нормативно определенные размеры таких выплат (а именно 37,48 миллиона гривен). К тому же за те же достижения экс-руководителю НАК уже была выплачена премия в 2017 году в сумме 12,49 миллиона гривен.

Таким образом, в общей сложности в 2018 году обвиняемому, как считает следствие, незаконно было выплачено за счет "Нафтогаза" более 229,25 миллиона гривен (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).

Инкриминируют Коболеву часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Следствие считает, что Коболев совершил злоупотребление служебным положением, поскольку, инициировав рассмотрение наблюдательным советом НАК согласования выплаты премии за достижения, сознательно скрыл от членов комитета по назначениям и вознаграждениям набсовета тот факт, что для руководителей госпредприятий установлен предельный размер премирования в 36 должностных окладов в год.

23 января ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ об аресте Коболева, но позже Апелляционная палата ВАКС все же применила к нему меру пресечения, отпустив эксчиновника под залог в 229 миллионов гривен, то есть сумму, завладение которой ему инкриминировали.

14 марта суд несколько усилил меру пресечения, обязав Коболева носить на ноге электронный браслет. В дальнейшем действие этого ограничения неоднократно продлевали, пока в сентябре не отменили. 30 ноября дело против Коболева передали в суд .