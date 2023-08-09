Экс-главе "Нафтогаза" Коболеву снова продлили обязанность ношения электронного браслета

Высший антикоррупционный суд 9 августа продлил еще на два месяца срок действия меры пресечения бывшему главе правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня ВАКС продлил все мои обязанности как подозреваемого, включая ношение главного знака отличия от государства за прошлые победы - браслета, еще на два месяца", - написал Коболев.

По его словам, в трансляции заседания было отказано, из-за "недоказанности широкого общественного интереса к делу "Стокгольмских бонусов", что объясняется, по мнению суда, отсутствием запросов от прессы.

"Результаты допросов независимых членов наблюдательного совета стороной обвинения снова не были представлены. Разумных объяснений этому факту предоставлено не было", - добавил экс-глава "Нафтогаза".

В чем подозревают Коболева

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро сообщило Коболеву о подозрении 19 января. По данным следствия, в мае 2018 года тогдашний глава "Нафтогаза" вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании чего ему был выплачен почти 261 миллион гривен.

Эти выплаты "за экстраординарные достижения" существенно превышали нормативно определенные размеры таких выплат (а именно 37,48 миллиона гривен). К тому же за те же достижения экс-руководителю НАК уже была выплачена премия в 2017 году в сумме 12,49 миллиона гривен.

В общей сложности в течение 2018 года подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет "Нафтегаза" более 229,25 миллиона гривен (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).

23 января ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ об аресте Коболева. 1 марта Апелляционная палата ВАКС все же применила к нему меру пресечения, а именно отпустив его под залог в сумме, соответствующей якобы украденной (229 миллионов гривен). 14 марта суд несколько ужесточил меру пресечения, обязав Коболева носить на ноге электронный браслет контроля. Впоследствии обязательство продлили.

Отметим также, что 12 апреля ВАКС отказался продлить срок расследования дела, который должен был завершиться 19 апреля. НАБУ подавало повторное ходатайство о продлении следствия, которое суд, однако, оставил без рассмотрения.