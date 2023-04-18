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Еще два месяца будет носить электронный браслет. Коболеву продлили меру пресечения

Еще два месяца будет носить электронный браслет. Коболеву продлили меру пресечения
Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Высший антикоррупционный суд продлил еще на два месяца меру пресечения бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву, подозреваемому в завладении 229 миллионами гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В частности, Коболев должен:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения с определенным кругом свидетелей по делу;
  • сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;
  • носить электронное средство контроля.

В соответствии с постановлением Апелляционной палаты ВАКС от 1 марта об избрании меры пресечения подозреваемый обязан внести 230 млн грн залога и выполнять определенные судом процессуальные обязанности. Однако, как отмечают в САП, средства до сих пор в полном объеме не внесены.

Напомним, что 19 января Национальное антикоррупционное бюро сообщило Коболеву о подозрении в хищении в 2018 году более 229 миллионов гривен. По данным следствия, глава в 2014-2021 годах "Нафтогаза" вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 миллион гривен за "экстраординарные достижения", что существенно превышало нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 миллиона гривен).

23 января ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания Коболева под стражей. 1 марта Апелляционная палата Высшего антикорсуда все же применила к Коболеву меру пресечения, а именно отпустив его под залог в сумме, соответствующей якобы украденной (229 миллионов гривен).

12 апреля ВАКС отказался продлить сроки расследования дела, но НАБУ вскоре подало ходатайство о продлении следствия. Однако ВАКС оставил без рассмотрения повторное ходатайство стороны обвинения.

Автор:
Нина Комащенко