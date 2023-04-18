Еще два месяца будет носить электронный браслет. Коболеву продлили меру пресечения

Высший антикоррупционный суд продлил еще на два месяца меру пресечения бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву, подозреваемому в завладении 229 миллионами гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В частности, Коболев должен:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с определенным кругом свидетелей по делу;

сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

В соответствии с постановлением Апелляционной палаты ВАКС от 1 марта об избрании меры пресечения подозреваемый обязан внести 230 млн грн залога и выполнять определенные судом процессуальные обязанности. Однако, как отмечают в САП, средства до сих пор в полном объеме не внесены.

Напомним, что 19 января Национальное антикоррупционное бюро сообщило Коболеву о подозрении в хищении в 2018 году более 229 миллионов гривен. По данным следствия, глава в 2014-2021 годах "Нафтогаза" вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 миллион гривен за "экстраординарные достижения", что существенно превышало нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 миллиона гривен).

23 января ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания Коболева под стражей. 1 марта Апелляционная палата Высшего антикорсуда все же применила к Коболеву меру пресечения, а именно отпустив его под залог в сумме, соответствующей якобы украденной (229 миллионов гривен).

12 апреля ВАКС отказался продлить сроки расследования дела, но НАБУ вскоре подало ходатайство о продлении следствия. Однако ВАКС оставил без рассмотрения повторное ходатайство стороны обвинения.