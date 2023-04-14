НАБУ вынужденно завершило следствие по делу о премии Коболева

Высший антикоррупционный суд оставил без рассмотрения повторное ходатайство стороны обвинения о продлении сроков расследования дела по подозрению бывшего главы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в завладении 229 миллионами гривен. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Алексей Носов.

"Через 10 минут после этого нам вручили уведомление о завершении досудебного расследования и открытии материалов досудебного расследования", - сообщил он, опубликовав соответствующий документ.

Как констатировал юрист, следствие по делу Коболева считается завершенным, и впереди - ознакомление с материалами дела и либо обвинительный акт, либо закрытие дела.

Напомним, что 19 января Национальное антикоррупционное бюро сообщило Коболеву о подозрении в хищении в 2018 году более 229 миллионов гривен. По данным следствия, глава в 2014-2021 годах "Нафтогаза" вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 миллион гривен за "экстраординарные достижения", что существенно превышало нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 миллиона гривен).

23 января ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания Коболева под стражей. 1 марта Апелляционная палата Высшего антикорсуда все же применила к Коболеву меру пресечения, а именно отпустив его под залог в сумме, соответствующей якобы украденной (229 миллионов гривен).

12 апреля ВАКС отказался продлить сроки расследования дела, но НАБУ вскоре подало ходатайство о продлении следствия. Как заявили в бюро, это было обусловлено новыми обстоятельствами, установленными в ходе расследования.