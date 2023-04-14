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НАБУ вынужденно завершило следствие по делу о премии Коболева
Высший антикоррупционный суд оставил без рассмотрения повторное ходатайство стороны обвинения о продлении сроков расследования дела по подозрению бывшего главы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в завладении 229 миллионами гривен. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Алексей Носов.
"Через 10 минут после этого нам вручили уведомление о завершении досудебного расследования и открытии материалов досудебного расследования", - сообщил он, опубликовав соответствующий документ.
Как констатировал юрист, следствие по делу Коболева считается завершенным, и впереди - ознакомление с материалами дела и либо обвинительный акт, либо закрытие дела.
Напомним, что 19 января Национальное антикоррупционное бюро сообщило Коболеву о подозрении в хищении в 2018 году более 229 миллионов гривен. По данным следствия, глава в 2014-2021 годах "Нафтогаза" вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 миллион гривен за "экстраординарные достижения", что существенно превышало нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 миллиона гривен).Подписывайтесь на наш YouTube канал
23 января ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания Коболева под стражей. 1 марта Апелляционная палата Высшего антикорсуда все же применила к Коболеву меру пресечения, а именно отпустив его под залог в сумме, соответствующей якобы украденной (229 миллионов гривен).
12 апреля ВАКС отказался продлить сроки расследования дела, но НАБУ вскоре подало ходатайство о продлении следствия. Как заявили в бюро, это было обусловлено новыми обстоятельствами, установленными в ходе расследования.