Несмотря на решение ВАКС. НАБУ снова просит продлить сроки следствия по делу о премии Коболева

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили экс-главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву копию нового ходатайства о продлении следствия по делу о незаконном получении премии, хотя ранее Высший антикоррупционный суд отказался продлевать сроки расследования дела.

Об этом Коболев сообщил в Facebook.

"Только что детективы НАБУ вручили мне копию нового ходатайства о продлении срока досудебного расследования по моему делу. Какое прямо противоречит сегодняшнему решению суда, которое не подлежит обжалованию. Какая интересная трактовка УПК", - отметил он.

Адвокат Коболева Алексей Носов напомнил, что решение ВАКС не подлежит обжалованию.

"То есть решение суда для следствия не имеет значения. В их видении можно направлять сколько угодно ходатайств, пока не получат нужного решения. Не законного, а именно нужного. Это очень плохая практика, которая подрывает доверие к системе правоохранительных органов. Цель не выше закона. Принцип верховенства права не отменили. Мы отреагируем законным способом. Ведь если подобное станет допустимым - последствия ощутят все", - подчеркнул он.

Отметим, что Высший антикоррупционный суд 12 апреля отказался продлить сроки досудебного расследования дела по подозрению Андрея Коболева о завладении премией. Дело Коболева может быть закрыто через пять дней.

Напомним, НАБУ и САП 19 января сообщили Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн. гривен. По данным следствия, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (2014-2021 гг.) в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн гривен за "экстраординарные достижения".

23 января ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.

1 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда применила к Коболеву меру пресечения в размере почти 230 млн гривен залога.

15 марта на бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева надели электронный браслет.