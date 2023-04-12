Попри рішення ВАКС. НАБУ знову просить продовжити терміни слідства у справі про премію Коболєва

Детективи Національного антикорупційного бюро вручили ексочільнику НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву копію нового клопотання про продовження слідства у справі щодо незаконного отримання премії, хоча раніше Вищий антикорупційний суд відмовився продовжувати терміни розслідування справи.

Про це Коболєв повідомив у Facebook.

"Тільки що детективи НАБУ вручили мені копію нового клопотання про продовження строку досудового розслідування в моїй справі. Яке прямо суперечить сьогоднішньому рішенню суду, яке не підлягає оскарженню. Яке цікаве трактування КПК", - зазначив він.

Адвокат Коболєва Олексій Носов нагадав, що рішення ВАКС не підлягає оскарженню.

"Тобто рішення суду для слідства не має значення. В їх баченні можна направляти скільки завгодно клопотань, поки не отримають потрібного рішення. Не законного, а саме потрібного. Це дуже погана практика, яка підриває довіру до системи правоохоронних органів. Мета не вище закону. Принцип верховенства права не відмінили. Ми відреагуємо в законний спосіб. Бо якщо подібне стане допустимим - наслідки відчують всі", - наголосив він.

Зазначимо, Вищий антикорупційний суд 12 квітня відмовився продовжити строки досудового розслідування справи за підозрою Андрія Коболєва про заволодіння премією. Справу Коболєва можуть закрити через п’ять днів.

Нагадаємо, НАБУ та САП 19 січня повідомили Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн гривень. За даними слідства, очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв (2014-2021 рр.) у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн гривень за "екстраординарні досягнення".

23 січня ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо колишнього голови НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.

1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді майже 230 млн гривень застави.

15 березня на колишнього голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва одягли електронний браслет.