ВАКС відмовився продовжувати розслідування справи Коболєва про “премію”

Вищий антикорупційний суд відмовився продовжити строки досудового розслідування справи за підозрою Андрія Коболєва про заволодіння премією. Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС.

Справу ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого підозрюють у незаконному отриманні премії, можуть закрити через п’ять днів.

“В задоволенні клопотання детектива НАБУ про продовження строку досудового розслідування – відмовити”, – оголосив суддя.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Строки досудового слідства у справі закінчуються 19 квітня.

Нагадаємо, НАБУ та САП 19 січня повідомили Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн гривень. За даними слідства, очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв (2014-2021 рр.) у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн гривень за "екстраординарні досягнення".

23 січня ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо колишнього голови НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.

1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді майже 230 млн гривень застави.

15 березня на колишнього голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва одягли електронний браслет.