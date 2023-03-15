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На екскерівника "Нафтогазу" Коболєва одягли електронний браслет
На колишнього голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва одягли електронний браслет.
"Ну, треба визнати це не 8 мільярдів гривень персонального штрафу як в березні 2018-го, але теж норм відзнака", - написав він на своїй сторінці у Facebook і опублікував фото з електронним браслетом.
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в коментарі "Українським новинам" повідомили, що браслет на колишнього очільника "Нафтогазу" наділи вранці 15 березня.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 14 березня розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу колишньому голові "Нафтогазу". Своїм рішенням ВАКС зобов'язав Андрія Коболєва носити електронний браслет. Розмір застави суд залишив без змін - 229 млн гривень. Термін дії запобіжного заходу - два місяці з моменту оголошення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
НАБУ та САП 19 січня повідомили Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн гривень. За даними слідства, очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв (2014-2021 рр.) у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн гривень за "екстраординарні досягнення".
Водночас упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн гривень (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).
1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді майже 230 млн гривень застави. 2 березня засновник та власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа відкрив збір коштів на заставу Коболєву.