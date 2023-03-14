Суд зобов'язав екскерівника "Нафтогазу" Коболєва носити електронний браслет

Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу колишньому голові "Нафтогазу". Своїм рішенням ВАКС зобов'язав Андрія Коболєва носити електронний браслет.

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Таке рішення ухвалила слідча суддя у вівторок, 14 грудня.

Тож, суддя частково задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу Коболєву. Зокрема, до покладених на нього обов'язків утримуватись від спілкування зі свідками і здати паспорти додається новий - носити електронний браслет.

Однак розмір застави суд залишив без змін - 229 млн гривень. Тоді як у САП вимагали збільшити заставу Коболєву до 365 млн гривень.

Термін дії запобіжного заходу - два місяці з моменту оголошення, однак не більше за строк досудового розслідування.

Нагадаємо, 19 січня НАБУ та САП повідомили Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн гривень. За даними слідства, очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв (2014-2021 рр.) у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн гривень за "екстраординарні досягнення".

Водночас упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн гривень (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді майже 230 млн гривень застави. 2 березня засновник та власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа відкрив збір коштів на заставу Коболєву.