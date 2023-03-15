На экс-руководителя "Нафтогаза" Коболева надели электронный браслет

На бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева надели электронный браслет.

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"Ну, надо признать это не 8 миллиардов гривен персонального штрафа как в марте 2018-го, но тоже норм отличие", - написал он на своей странице в Facebook и опубликовал фото с электронным браслетом.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре в комментарии "Украинским новостям" сообщили, что браслет на бывшего главу "Нафтогаза" надели утром 15 марта.

Напомним, Высший антикоррупционный суд 14 марта рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения бывшему главе "Нафтогаза". Своим решением ВАКС обязал Андрея Коболева носить электронный браслет. Размер залога суд оставил без изменений – 229 млн гривен. Срок действия меры пресечения – два месяца с момента объявления.

НАБУ и САП 19 января сообщили Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн гривен. По данным следствия, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (2014-2021 гг.) в мае 2018 года вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн гривен за "экстраординарные достижения".

В то же время, в течение 2018 года подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн гривен (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).

1 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда применила к Коболеву меру пресечения в размере почти 230 млн гривен залога. 2 марта основатель и владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа открыл сбор средств на залог Коболеву.