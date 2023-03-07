Коболев назвал уголовные дела против бывших чиновников и руководителей госкомпаний имитацией борьбы с коррупцией

Бывший глава "Нафтогаза" Андрей считает, что активизация правоохранителей в отношении бывших топ-чиновников и руководителей государственных компаний является имитацией борьбы с коррупцией. Об этом Коболев сказал в интервью Forbes Ukraine.

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Отвечая на вопрос журналиста, почему именно сейчас правоохранители активизировали свои действия в отношении бывших топ-чиновников и руководителей государственных компаний, Коболев сказал, что сейчас за границей Украину за границей критикуют за медленные темпы борьбы с коррупцией. Это создает множество неудобств как руководству страны, так и руководству антикоррупционных органов.

"Каков выход из ситуации? Можно напасть на реальных коррупционеров, но это очень тяжело. Не буду называть фамилии, но если вы посмотрите на перечень наиболее очевидных кандидатов, то сможете легко заметить, что большинство из них подозрения от НАБУ и САП до сих пор не имеют. "Вместо этого, используя свои широкие полномочия, антикоррупционные органы налево и направо открывать дела в отношении людей, которые не брали взятки и проводили успешные реформы. А это банальная имитация по борьбе с коррупцией", - сказал бывший глава "Нафтогаза".

Он отметил, что такой подход может привести к потере доверия со стороны проактивной части общества к антикоррупционным органам.

"Не из-за фамилий Коболева, или Пивоварского, а из-за ощущения несправедливости, потому что реальная коррупция даже не расследуется. Наши правоохранители спутали запрос на наказание с запросом на справедливость. Справедливость – это очень тяжелая концепция. Чтобы реализовать этот запрос правоохранители должны иметь компетенции, быть настойчивыми" ", – отметил Коболев.

Напомним, по данным следствия, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (2014-2021 гг.) в мае 2018 года вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент 10 млн долл. США) за "экстраординарные достижения".

В то же время, в течение 2018 года подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером). Известно, что всего Коболев получил от "Нафтогаза" почти 600 млн грн премии "за Стокгольмский арбитраж".

19 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн. грн. В то же время 31 января ВАКС признал подозрение экскеровщику "Нафтогаза" необоснованно. На этот счет в Центре противодействия коррупции заявили, что решение Апелляции ВАКС означает, что следователь судья ранее принял незаконное решение и его отменили, а подозрение от антикоррупционных органов Андрею Коболеву обоснованно.

1 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда применила к Коболеву меру пресечения в размере почти 230 млн грн залога. 2 марта основатель и владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа открыл сбор средств на залог Коболеву. Мазепа надеялся собрать необходимые средства к утру 6 марта.

По состоянию на 7 марта Коболев так и не внес залог .