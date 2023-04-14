НАБУ вимушено завершило слідство у справі про премію Коболєва

Вищий антикорупційний суд залишив без розгляду повторне клопотання сторони обвинувачення про продовження строків розслідування справи за підозрою колишнього голови Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва у заволодінні 229 мільйонами гривень. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Олексій Носов.

"Через 10 хвилин після цього нам вручили повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування", - повідомив він, опублікувавши відповідний документ.

Як констатував юрист, слідство у справі Коболєва наразі вважається завершеним, і попереду - ознайомлення з матеріалами справи та або обвинувальний акт, або закриття справи.

Нагадаємо, що 19 січня Національне антикорупційне бюро повідомило Коболєву про підозру у розкраданні в 2018 році понад 229 мільйонів гривень. За даними слідства, очільник у 2014-2021 роках "Нафтогазу" всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 мільйон гривень за "екстраординарні досягнення", що суттєво перевищувало нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 мільйона гривень).

23 січня ВАКС відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання Коболєва під вартою. 1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду все ж застосувала до Коболєва запобіжний західу, а саме відпустивши його під заставу в сумі, що відповідає нібито вкраденій (229 мільйонів гривень).

12 квітня ВАКС відмовився продовжити строки розслідування справи, але НАБУ згодом подало клопотання про продовження слідства. Як заявили в бюро, це було зумовлено новими обставинами, встановленими під час розслідування.