Справа ексголови "Нафтогазу" Коболєва: НАБУ надало нові докази та наполягає на продовженні строку досудового розслідування

13 квітня детективи Національного бюро подали слідчому судді Вищого антикорупційного суду нове клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що таке клопотання, зокрема, зумовлено новими обставинами, встановленими досудовим розслідуванням.

"Після звернення до слідчого судді з попереднім клопотанням (04.04.2023) детективи вилучили нові документи та інформацію, які мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, а саме – електронне листування осіб, залучених до ініціювання, погодження та виконання рішення про виплату премій голові, членам правління та працівникам НАК "Нафтогаз України" у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ зазначають, що загальний обсяг вилученої інформації в електронному вигляді становить понад 37 гігабайт електронного листування.

"Наразі детективи здійснюють огляд вилученої інформації, який, у зв’язку із великим масивом даних, може тривати протягом значного періоду часу. Під час огляду вже виявлено низку відомостей, які мають істотне значення для доказування в кримінальному провадженні", - підкреслюють у відомстві.

Крім того, зразки вилучених матеріалів НАБУ і САП вирішили опублікувати з огляду на суспільний резонанс та низку заяв з боку сторони захисту.

Нагадаємо, НАБУ та САП 19 січня повідомили Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн гривень. За даними слідства, очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв (2014-2021 рр.) у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн гривень за "екстраординарні досягнення".

1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді майже 230 млн гривень застави.

15 березня на колишнього голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва одягли електронний браслет.

Вищий антикорупційний суд 12 квітня відмовився продовжити строки досудового розслідування справи за підозрою Андрія Коболєва про заволодіння премією.