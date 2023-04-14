Дело экс-главы "Нафтогаза" Коболева: НАБУ предоставило новые доказательства и настаивает на продлении срока досудебного расследования

13 апреля детективы Национального бюро подали следователю судьи Высшего антикоррупционного суда новое ходатайство о продлении срока досудебного расследования по уголовному производству по подозрению бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что такое ходатайство, в частности, вызвано новыми обстоятельствами, установленными досудебным расследованием.

"После обращения к следователю судьи с предварительным ходатайством (04.04.2023) детективы изъяли новые документы и информацию, имеющие существенное значение для доказывания в уголовном производстве, а именно – электронная переписка лиц, привлеченных к инициированию, согласованию и исполнению решения о выплате премий председателю, членам правления и работникам НАК "Нафтогаз Украины" в связи с победой в Стокгольмском арбитраже", - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что общий объем изъятой информации в электронном виде составляет более 37 гигабайт электронной переписки.

"В настоящее время детективы осуществляют обзор изъятой информации, который, в связи с большим массивом данных, может продолжаться в течение значительного периода времени. Во время осмотра уже обнаружен ряд сведений, имеющих существенное значение для доказывания в уголовном производстве", - подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, образцы изъятых материалов НАБУ и САП решили опубликовать с учетом общественного резонанса и ряда заявлений со стороны стороны защиты.

Напомним, НАБУ и САП 19 января сообщили Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн. гривен. По данным следствия, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (2014-2021 гг.) в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн гривен за "экстраординарные достижения".

1 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда применила к Коболеву меру пресечения в размере почти 230 млн гривен залога.

15 марта на бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева надели электронный браслет.

Высший антикоррупционный суд 12 апреля отказался продлить сроки досудебного расследования дела по подозрению Андрея Коболева о завладении премией.